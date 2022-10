“Presto saremo in 4”, l’amatissimo volto di Uomini e Donne mostra a tutti il pancino

Protagonista super amata di Uomini e Donne è dolce attesa. Lei mostra a tutti, orgogliosa, il suo pancino sui social. La famiglia si allarga, presto saranno in quattro. Fan felicissimi.

Liete notizie per i fan della nota trasmissione Mediaset. La bella dama è incinta e con i suoi tantissimi fan decide finalmente di mostrare il suo pancino che ora è evidente. Che meraviglia!

Arriva la cicogna per un volto noto di Uomini e Donne

La cicogna sta per arrivare per un volto amatissimo del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Maria De Filippi, in tutti questi anni seduta sulle sue iconiche scalette, ha assistito alla formazione di coppie, alla costruzione di famiglie, alla celebrazione di matrimoni e a nascite di bambini.

La sua corte, come se avesse proprio qualcosa di magico, è in grado di far vivere a chi entra in contatto con lei, l’amore che spesso per tanti va in vacanza. Sono oltre 25 anni che la conduttrice pavese conduce il talk show dei sentimenti e sempre con grande successo.

Proprio lei, ora, può gioire ancora una volta: un volto amatissimo della trasmissione annuncia la sua gravidanza. La dama è incinta. La sua famiglia si allarga e presto finalmente saranno in quattro.

La donna in questione ha voluto condividere la vita notizia con i suoi follower pubblicando su Instagram una foto meravigliosa che mostra il pancino in bella vista che, giorno dopo giorno, cresce sempre di più.

Chi è la protagonista di UeD presto mamma

Uno dei volti più amati del salotto dei sentimenti di Canale 5 sta per diventare nuovamente mamma. Lei è incinta e non potrebbe essere più contenta: stiamo parlando di Clarissa Marchese.

La ex miss Italia ha partecipato qualche edizione fa a Uomini e Donne. Il talk dei sentimenti è stato il luogo perfetto per lei dove, dopo un periodo complicato, è riuscita a trovare l’amore.

Il suo uomo è Federico Gregucci, da qualche anno suo marito. Mai una crisi ha scalfito il loro rapporto: Clarissa e Federico si amano come la prima volta in cui i loro occhi si sono incrociati.

Hanno scelto di vivere una vita insieme, fatta di armonia e di semplicità, i due protagonisti di Uomini e Donne che sono apprezzati e con un seguito numerosissimo pure sui social, proprio per mostrarsi sempre semplici e genuini, come se non facessero parte del mondo dello spettacolo.

Clarissa e Federico hanno già una bambina, Arya, che è la loro ragione di vita. I due hanno sempre dichiarato di desiderare una famiglia numerosa e finalmente il loro desiderio si è avverato: tra qualche mese arriverà un nuovo bebè, la loro famiglia si allarga, presto saranno in quattro.

Per qualche settimana, la Marchese si è mostrata sui social sporadicamente, poi i fan hanno capito la ragione. La ex tronista di Uomini e Donne è stata poco bene per via della nuova gravidanza.

Lo ha confessato lei stessa, la ex miss Italia, che ha dichiarato che questo nuovo bebè le sta dando già filo da torcere. Tra nausea, stanchezza e spossatezza ha avuto qualche momento down. In ogni caso, afferma, è strafelice.

La ex protagonista di Uomini e Donne solo qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la vede in compagnia del marito e della sua piccolina, Arya. Con loro annuncia il lieto evento. Questa la didascalia:

“Presto saremo in quattro. Siamo stra stra felici!”.

Poi, qualche ora fa, ha voluto mostrare ai suoi seguitori il pancino che cresce. In uno splendido scatto, la Marchese si è ripresa mentre allo specchio indossa un vestito attillato che mette in evidenza il pancino che giorno dopo giorno, diventa sempre più grande: è bellissima, Clarissa, la cui felicità si legge sul suo meraviglioso viso.