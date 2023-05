Ieri sera, Che Tempo Che Fa ha ufficialmente chiuso i battenti su Rai 3, con l’ultimo saluto al pubblico della rete da parte di Fabio Fazio e i suoi compagni di viaggio. Ma non siate dispiaciuti per lui…il suo roseo futuro lo aspetta.

Dopo ben 40 anni di carriera in Rai, Fabio Fazio lascia la rete e con lei il suo programma Che Tempo Che Fa, che proprio quest’anno ha festeggiato il suo ventesimo anniversario dalla prima messa in onda.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata, andata avanti come se niente fosse, a parte per il discorso di Luciana Littizzetto che qualche sassolino dalla scarpa come sempre se l’è tolto. Dopo, le parole di Fazio sui social dedicate al suo pubblico.

Fabio Fazio dice addio alla Rai, il saluto sui social

Un ringraziamento dal cuore, un saluto e non un vero addio, visto che Fabio Fazio si sposterà solo da una rete all’altra, approdando a Discovery a quanto pare con gran parte del suo team al seguito.

Certo dopo decenni di lavoro sempre per la stessa azienda, lasciarla è sempre un dispiacere ed ecco che Fazio si sente in dovere di salutare come si deve, dopo averlo fatto in diretta ieri sera su Rai 3.

In un video pubblicato sui suoi canali social, il conduttore ringrazia i suoi fan e il suo pubblico, che di certo lo seguirà ovunque andrà: “Voglio dirvi grazie, grazie di cuore. Sono stato travolto da un’ondata di affetto, di commozione, di emozione, che mi ha consolato, mi ha riscaldato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Tantissimi i commenti arrivati in queste ore, anche da personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Enzo Miccio, Piero Pelù, Simona Ventura (che con Fazio in questa stagione faceva parte della trasmissione) e moltissimi fan che lo ringraziano per tutto il lavoro svolto e per aver reso questi 20 anni interessanti con le sue interviste e il suo intrattenimento.

Il futuro che lo aspetta…e che attende la Rai

La scelta di Fabio Fazio non è stata presa a cuor leggero: il conduttore probabilmente come tutti i grandi sapeva benissimo che questo abbandono da parte sua sarebbe arrivato prima o poi, o almeno visti i grandi cambiamenti che la rete pubblica nazionale sta subendo in questo ultimo anno.

Che si tratti di un contratto non rinnovato o di un’offerta economica troppo bassa, Fazio ha capito che nonostante il successone del suo Che Tempo Che Fa è tempo di esplorare altri lidi.

Sappiamo benissimo che Che Tempo Che Fa ha fatto sì che Rai 3 risorgesse di nuovo, grazie agli ascolti altissimi ottenuti da ogni puntata, nonché ai milioni di euro entrati nelle casse di mamma Rai.

E allora, perché non rimanere nonostante le supposte infiltrazioni del governo ai vertici dell’azienda? Beh, Fazio di certo non è uno stupido e sa benissimo che l’anno prossimo il palinsesto cambierà nettamente e che, volente o nolente, avrebbe dovuto sottostare a nuove regole.

Ma di certo questo non è un motivo per dispiacersi, anzi: sicuramente Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e a molti altri del cast di Che Tempo Che Fa, troveranno terreno florido a Discovery, con un programma nuovo o con lo stesso format chissà, lo scopriremo presto.

E invece, mamma Rai che fine farà? Come sappiamo, non è solo Fazio ad abbandonare la nave, ma in questi giorni anche Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di Mezz’ora in Più si è ufficialmente dimessa.

Ma si parla di tanti altri nomi in bilico nel palinsesto dell’anno prossimo, come il giornalista Marco Damilano, conduttore de Il Cavallo e La Torre sempre su Rai 3, che spesso ha parlato della nuova “corrente” politica negli uffici della rete.

Quello che è certo è che una rete televisiva pubblica dovrebbe essere tale, ovvero dando spazio a tutti, a coloro che appoggiano il governo, a chi invece è contro, a chi fa parte di qualsiasi razza e categoria.

Se si vuole fare altrimenti, invece, allora non sarebbe più un servizio pubblico, bensì un servizio destinato ai soli sostenitori di una parte. Che ne sarà della Rai? Staremo a vedere.