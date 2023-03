Germania sotto choc: 12enne uccisa in un bosco, sospettate due coetanee

Della ragazzina si sono perse le tracce lo scorso sabato pomeriggio, mentre tornava a casa dopo essere stata da un amico.

In serata i genitori hanno lanciato l’allarme, denunciandone la scomparsa. Il corpo dell’adolescente è stato trovato il giorno seguente in un bosco a pochi chilometri da casa. Per l’omicidio sono state fermate due adolescenti di 12 e 13 anni. Intanto, si attende per le prossime ore l’esito dell’esame autoptico sul corpo della vittima. La stampa tedesca ha tenuto il massimo riserbo sulle modalità con cui è stata uccisa, anche se pare sia stato trovato un coltello accanto al corpo.

La sindaca di Freudenberg – città di residenza della 12enne – ha proclamato il lutto cittadino e ha disposto le bandiere a mezz’asta.

Germania sotto choc per l’omicidio di una 12enne

Un giallo che sembra essere vicino a una svolta – seppur drammatica – quello che, dallo scorso sabato pomeriggio, ha tenuto in ansia il popolo tedesco. Quel giorno si sono perse le tracce di una ragazza di 12 anni, che – dopo essere stata a casa di un amico – non ha più fatto rientro a casa. I genitori della ragazza, non vedendola rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa e sono scattate immediatamente le ricerche.

La zona è stata anche perlustrata con un elicottero, e con cani molecolari, ma della ragazzina sembravano essersi perse le tracce. Fino a quando, domenica mattina, il corpo senza vita della 12enne non è stato avvistato in un bosco, nei pressi di un’ex stazione ferroviaria. Al momento nulla si sa con certezza sulle modalità con cui è stata uccisa, ma la pista omicidiaria è quella battuta dagli inquirenti.

Fermate due coetanee

La svolta è arrivata questa mattina con il fermo di due ragazzine, una 12enne e una 13enne. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, tra cui la DPA, sarebbero loro le responsabili dell’omicidio della loro coetanea. Al momento nulla si sa sul movente del delitto, né se siano coinvolte altre persone nello stesso.

Sul corpo della vittima è stato effettuato l’esame autoptico e i risultati dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Saranno decisivi anche per capire se la 12enne abbia subito violenza sessuale prima di essere uccisa e in che modo sia stato commesso il delitto. La stampa tedesca ha tenuto il massimo riserbo sulla vicenda, anche se pare sia stato trovato un coltello accanto al corpo.

Intanto, la sindaca di Freudenberg – città di residenza della 12enne – ha proclamato il lutto cittadino e ha disposto le bandiere a mezz’asta.