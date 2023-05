Prenota le vacanze alle Maldive se possiedi questo centesimo in tasca: vale oro

Esiste una rara moneta da un centesimo che può arrivare a valere fino a 95.000 euro. Ecco di quale si tratta.

Il mondo del collezionismo è da sempre un settore che appassionati di tutte le età apprezzano particolarmente. Collezionare oggetti rari e unici, come francobolli, orologi, fumetti o monete, è un modo per entrare in contatto con la storia e l’arte del passato. Allo stesso tempo, è un’occasione per investire in un patrimonio che potrebbe valere molto nel futuro. Tra le tante monete rare, c’è una in particolare che sta attirando l’attenzione degli esperti: si tratta di una moneta da un centesimo. Possederla può significare guadagnare cifre stellari, scopriamo perché.

Un centesimo datato 1914

La moneta in questione risale al secolo scorso, in particolare al 1914, e raffigura Abraham Lincoln. Questo centesimo è stato prodotto in una tiratura di 4 milioni di copie, il che non lo rende particolarmente raro in quanto a numero.

Tuttavia, la maggior parte di queste monete presentano dei difetti di conio, come graffi, macchie o sbavature, che le rendono meno attraenti per i collezionisti. Al contrario, le pochissime monete che sono state coniate perfettamente, e che sono rimaste in buone condizioni, sono particolarmente ambite.

Per comprendere l’importanza di questa moneta, bisogna fare un salto nel passato. Il 1914 rappresentò un anno cruciale per gli Stati Uniti, che si preparavano a entrare nella prima guerra mondiale. In quel periodo, la Zecca degli Stati Uniti decise di rinnovare la produzione delle monete da un centesimo, e commissionò un nuovo design a Victor D. Brenner, un rinomato scultore e medaglista.

Brenner rappresentò sul dritto della moneta il profilo di Lincoln, uno dei Presidenti degli Stati Uniti che i cittadini amavano e rispettavano di più. Sul rovescio c’era invece la figura di due spighe di grano. La produzione della moneta avvenne in grande quantità, e la si distribuì in tutto il Paese.

Tuttavia, il design di Brenner ebbe un grande successo, e presto la moneta divenne un oggetto di culto per molti americani. La sua bellezza e la sua rarità ne fecero un oggetto di collezione molto ambito, e ancora oggi molte persone cercano di aggiudicarsi una di queste monete.

Quanto vale la moneta di Lincoln

Gli esperti considerano la moneta da un centesimo del 1914 una delle monete più rare e preziose del mondo, soprattutto se si considera il fatto che si è riusciti a coniare perfettamente solo poche centinaia di esemplari.

Per questa ragione, i collezionisti sono disposti a spendere cifre esorbitanti per aggiudicarsi una di queste monete. Secondo alcuni esperti, il valore di una moneta del genere potrebbe addirittura superare i 95.000 euro, a seconda delle condizioni di conservazione.

Naturalmente, trovare una moneta del genere non è facile, e la maggior parte dei collezionisti si affidano ad aste o negozi specializzati per cercare di aggiudicarsi un esemplare.

Tuttavia, potrebbe capitare di ritrovare per caso un cimelio del genere tra gli oggetti di nonni o bisnonni. Se mai dovesse capitarvi, è consigliabile far valutare la moneta da un centesimo in questione da un esperto, in modo da capire a che cifra piazzarla sul mercato del collezionismo.