Minaccia l’ex moglie di diffondere video e foto intime, denunciato

Una minaccia alla coppia attraverso l’invio di foto intime al nuovo compagno dell’ex moglie. Un ricatto sì, ma anche una serie di insulti e minacce. Ecco che cosa è successo nello specifico.

Il fatto è accaduto in provincia di Como e a subire tutto ciò è stata una donna di 48 anni che si è vista minacciata dal suo ex marito di 51 anni in un modo diverso dal solito.

Minacce all’ex moglie

Diffusione di immagini esplicite della sua ex moglie, insieme anche a video sessualmente espliciti, il tutto affiancato a veri e propri atti persecutori. Queste sono le accuse che sono state mosse ad un uomo di 51 anni, residente a Mariano Comense, contro il quale è stata disposta una misura cautelare.

L’uomo ha iniziato a diffondere immagini e video sessualmente espliciti della sua ex moglie, una donna di 49 anni di Seveso, in provincia di Monza, a partire dallo scorso 2020. La misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna e alle sue due figlie, è stata disposta dopo l’ennesima denuncia fatta dalla donna stessa.

Il 51enne non si era ancora rassegnato alla fine della storia con la ex moglie ma, soprattutto, non riusciva ad accettare che la donna avesse un altro compagno al suo fianco. E proprio per quest’ultimo motivo, ha iniziato a perseguitare in modo violento la sua ex moglie, tormentandola e minacciandola, anche davanti alle loro due figlie.

La donna, in particolare, era esasperata dalle minacce che stava ricevendo in queste ultime settimane che erano diventate ancora più insistenti. L’ex marito, infatti, era arrivato a diffondere foto intime e video espliciti proprio della 48enne, realizzati e fatte a sua insaputa, inviandole al nuovo compagno della donna, corredati anche da vere e proprie minacce: “Vi ammazzo, te la faccio pagare, tanto se ammazzi qualcuno ubriaco non ti succede niente” – scriveva l’uomo.

La minacciava anche di morte: denunciato

La paura, in particolare di possibili ritorsioni sulle figlie, ha portato la donna a denunciare, per l’ennesima volta l’uomo, ma in modo specifico per questi ultimi atti persecutori che stava ricevendo. Oltre alla diffusione a sua insaputa di queste foto e questi video, l’uomo era arrivato anche a vere e proprie minacce di morte nei confronti della ex, ma anche del suo nuovo compagno.

Anche ingiurie di vario tipo, ogni volta, il 51enne rivolgeva alla madre delle sue figlie, non rassegnandosi per nulla alla fine della loro relazione e, dallo scorso 2020, continuava a perseguitarla e a tormentarla. La donna, che si era rifatta una vita accanto ad un nuovo compagno, non riusciva a vivere serenamente la sua nuova storia e, in particolare nelle ultime settimane, si sentiva particolarmente minacciata.

La venuta fuori di foto e video espliciti fatti proprio all’insaputa della donna e inviata al nuovo compagno di quest’ultima, ha fatto scattare la denuncia e il provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e alle sue figlie per il 51enne.