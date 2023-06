Prendi 2 elastici e legali ad una gruccia: resterai stupito da quel che succede

Il trucco che ti riveleremo oggi ti aiuterà a sfruttare al massimo lo spazio del tuo armadio. Occorrente: 2 elastici e una gruccia.

Nei nostri armadi una gruccia non basta. Ma come fare per averne tante e risparmiare spazio? Per fortuna, esiste un trucco.

Non c’è armadio senza grucce

La gruccia è un oggetto comunemente utilizzato per appendere e conservare i capi d’abbigliamento, come camicie, giacche, abiti e maglioni. La sua forma ergonomica e il materiale liscio permettono di mantenere i vestiti in forma, senza deformarli o causare pieghe indesiderate.

La gruccia sostiene gli indumenti e li mantiene appesi in modo che possano asciugarsi, aerarsi e conservarsi correttamente. Esse si rivelano particolarmente utili per capi delicati o di pregio, come abiti formali o realizzati con tessuti che potrebbero rovinarsi se riposti piegati.

L’organizzazione dell’armadio è facilitata grazie all’uso delle grucce che permettono di visualizzare facilmente i capi d’abbigliamento e di accedervi con comodità.

Le grucce possono essere realizzate in vari materiali, tra cui plastica, legno o metallo, a seconda delle preferenze personali e delle esigenze specifiche. Alcuni modelli di grucce sono anche imbottiti o rivestiti in materiale antiscivolo per evitare che gli indumenti scivolino o si danneggino.

Le grucce ricoperte in seta o velluto spesso si rivelano particolarmente scivolose per alcune tipologie di capi. Come ovviare a questo problema? Te lo spieghiamo di seguito.

Ti serviranno due elastici e una gruccia

Come abbiamo detto, alcuni capi per via della loro composizione o per via della composizione delle stampelle, potrebbero scivolare via dalla gruccia. In questo modo, potrebbero rendere l’armadio disordinato e il capo potrebbe danneggiarsi.

Per ovviare a questo problema, puoi servirti di 2 elastici, non rivestiti, di quelli che si usano per chiudere i documenti o i pacchi di pasta in cucina. Fa in modo che l’elastico compia due giri su se stesso e posizionalo ad un lato della gruccia. Ripeti l’operazione dall’altro lato.

Lo scopo degli elastici è quello di aumentare l’attrito tra il capo e la gruccia. In questo modo, il capo non scivolerà via e non cadrà a terra o nell’armadio, risparmiandoti tanto lavoro extra.

Questo metodo ti aiuterà ad evitare che i vestiti scivolino via anche quando vuoi usare la gruccia per far asciugare gli abiti. Provare per credere, non lo lascerai più.

Un modo extra, per sfruttare al massimo la potenzialità di una singola gruccia, è quello di adoperare la linguetta delle lattine di bibite.

Posizionala sul gancio, di modo che passi attraverso e si appoggi. In uno dei due occhielli, inserisci una seconda gruccia. In questo modo, moltiplicherai lo spazio presente sul bastone del tuo armadio. Anche questo metodo si rivelerà particolarmente utile.