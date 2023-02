Premi 5 volte il pulsante di spegnimento del telefono: cosa succede subito dopo

Cosa succede se si preme per cinque volte il pulsante di spegnimento del telefono? In pochi lo sanno, da provare subito.

Da quando la tecnologia ha preso il sopravvento, lo smartphone sembra essere diventato un punto di riferimento e un alleato della vita professionale o privata. In ogni modo, queste piccole scatolette si evolvono offrendo una performance maggiore man mano che i modelli diventano sofisticati. Non solo, ci sono alcune funzionalità segrete che non tutti conoscono e potrebbero rendersi utili in ogni circostanza. Una in particolare si attiva quando si preme il pulsante di spegnimento per cinque volte: accade proprio questo.

Perché premere il pulsante di spegnimento del telefono cinque volte

Sembra che oramai non si possa più fare a meno del cellulare, proprio perché le sue funzioni permettono di agevolare la vita professionale e quella privata. I sistemi operativi sono Android oppure iPhone ognuno con caratteristiche differenti per rispondere alle necessità degli utenti.

Tuttavia, ci sono delle funzioni che in pochi conoscono e che potrebbero essere attivate in situazioni di rischio o emergenza. Premendo cinque volte il tasto di spegnimento si attiva la chiamata di emergenza alle autorità locali della zona, dopo un countdown. Un’ azione che tutti dovrebbero conoscere e da attivare in caso di pericolo, incendio, scomparsa di un caro o in ogni situazione di emergenza che si manifesta.

Poi ci sono gli avvisi di emergenza, che vengono inviati come messaggio oppure notifica al fine di avvisare di un pericolo o situazione da prendere in considerazione. È una modalità compatibile con la maggior parte dei cellulari: una tecnologia che pensa ad usare il dispositivo in maniera intelligente così che le situazioni di emergenza possano essere tenute sotto controllo.

Come attivare la funzione sullo smartphone?

Nel momento in cui si deve affrontare una situazione di emergenza, spesso e volentieri si è confusi e non si riesce a tenere il controllo. Senza che il panico prenda il sopravvento, bisogna attuare ogni tipo di azione per chiamare i servizi di emergenza e nella maggior parte dei cellulari è possibile.

La funzionalità è diversa a seconda del sistema operativo, ma ci sono anche delle App che permettono di velocizzare l’azione e mettersi in contatto diretto con gli agenti di Polizia oppure il servizio medico.

Le chiamate di emergenza possono essere inviate anche quando il telefono non ha campo oppure non è collegato al Wi-Fi oppure Rete Dati. Usare il cellulare in modo intelligente significa sfruttare le sue potenzialità, così che in caso di pericolo possa diventare l’alleato numero uno e allertare subito chi di dovere. Inoltre, permette anche di localizzare una persona se non sa dove sia e così via dicendo.

Il consiglio è quello di valutare lo smartphone da acquistare e tener conto di queste funzionalità importanti.