Router Wi-Fi, mai posizionarlo in questa stanza: butti un sacco di soldi a fine mese

Ecco che vi sveliamo dove non dovreste mai posizionare un router Wi-Fi. Se lo fate, sprecherete un sacco di soldi alla fine del mese.

Vi spieghiamo qual è il modo migliore per posizionare il vostro router Wi-Fi. Soltanto i veri esperti lo sapevano e invece da oggi tutti potranno risparmiare.

Come amplificare il segnale del router wi-fi

La posizione del router può influire significativamente sulla qualità del segnale Wi-Fi in casa. Ecco alcuni consigli per scegliere il luogo migliore per il tuo router:

Posiziona il router il più in alto possibile: il segnale Wi-Fi si diffonde meglio verso l’alto, quindi posizionare il router in un luogo alto, ad esempio su una mensola o su un tavolo, può aiutare a diffondere il segnale in modo più efficace.

Scegli un luogo centrale: posizionare il router in un luogo centrale della casa aiuterà a diffondere il segnale in modo più uniforme in tutte le stanze.

Evita di posizionare il router vicino a oggetti che possono interferire con il segnale: alcuni oggetti come le pareti di cemento, gli elettrodomestici o i dispositivi elettronici possono interferire con il segnale Wi-Fi. Evita quindi di posizionare il router vicino a questi oggetti.

Se il router è posizionato dietro un mobile o una libreria, il segnale potrebbe essere debole. Assicurati di posizionare il router in un luogo aperto e visibile.

Inoltre, ci sono alcuni altri modi per ottimizzare la connessione Wi-Fi in casa: utilizza un amplificatore di segnale, cambia la frequenza del router o utilizza una rete mesh per estendere il segnale Wi-Fi in tutta la casa.

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario contattare il proprio provider Internet per verificare se ci sono problemi con la linea o se è necessario sostituire il router con uno più recente e potente.

Ecco dove non metterlo mai

Non tutti lo sanno ma per ottenere un buon segnale Wi-Fi, è importante posizionare il dispositivo in modo che le sue onde siano distribuite in modo uniforme in tutta la casa.

Tuttavia, esiste una stanza in particolare nella quale non dovreste posizionarlo mai. Stiamo parlando della cucina, che può essere una sfida in questo senso a causa di alcuni dispositivi che possono interferire con il segnale emesso dal router.

Ad esempio, il forno a microonde può limitare o interrompere temporaneamente la connessione quando viene riscaldato un piatto. Inoltre, il metallo presente in molti elettrodomestici come forni, lavatrici e frigoriferi può essere una fonte di interferenza, così come le macchine elettroniche che emettono segnali, come il microonde.

Pertanto, la cucina potrebbe non essere la stanza ideale per posizionare il router per ottenere una buona connessione Wi-Fi.

Se vuoi migliorare la situazione, puoi usare degli amplificatori wireless, noti anche come range extender o repeater, che sono dei dispositivi che possono aiutare a estendere la copertura del segnale Wi-Fi all’interno di una casa o di un edificio.

Funzionano ripetendo il segnale Wi-Fi originale del router e amplificandolo, in modo da estenderne la portata. Gli amplificatori wireless sono particolarmente utili in edifici di grandi dimensioni o in case con numerosi ostacoli che possono interferire con il segnale Wi-Fi, come muri o soffitti.

Possono anche essere utili in case con più piani, poiché il segnale Wi-Fi può a volte essere debole al piano di sotto o al piano di sopra rispetto al router. In generale, gli amplificatori wireless possono aiutare a garantire una connessione Wi-Fi più stabile e fluida in tutta la casa.