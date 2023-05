Predolin dice addio al piccolo schermo: “L’Isola è stata la mia ultima esperienza tv”

Il conduttore e personaggio televisivo Marco Predolin ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000, annunciando il ritiro dalla tv. Il presentatore, volto popolarissimo degli anni Ottanta, ha parlato a lungo dell’esperienza all’Isola dei Famosi, ma ha anche aggiunto come si tratti per lui dell’ultima esperienza sul piccolo schermo. In passato Predolin aveva preso parte, tra gli altri, ai reality La Talpa e Grande Fratello 17, ma oggi si sente realizzato nella sua nuova professione di imprenditore nel ramo della ristorazione.

Per Marco Predolin l’Isola dei famosi è stata l’ultima esperienza televisiva. Questo è quanto ha dichiarato il conduttore volto icona degli anni Ottanta, eliminato nel corso della seconda puntata del survival show. Oggi imprenditore affermato nel campo della ristorazione, Predolin ha deciso di dire basta al piccolo schermo, del quale per lungo tempo è stato uno dei personaggi più noti. Il motivo dietro tale scelta sarebbe legato quindi non solo all’avventura finita prima del tempo, ma anche alla volontà di dedicarsi al suo ristorante che ha aperto ormai da quasi 15 anni a Porto Rotondo, in Sardegna.

Isola dei Famosi, Predolin dice basta e abbandona anche la televisione per dedicarsi alla sua attività di imprenditore

Raggiunto da Novella 2000, Marco Predolin, volto noto per esser stato conduttore di M’ama non m’ama e Il gioco delle coppie negli anni Ottanta, ha parlato della sua recente esperienza come concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un’avventura terminata in anticipo rispetto a quanto da lui previsto, probabilmente, eliminato nel corso della seconda puntata e quindi ritiratosi.

A quanto pare, a risultare determinanti sarebbero stati dei valori sballati nelle sue analisi del sangue che, uniti alla sua età non più “verdissima”, avrebbero spinto i medici a consigliarne il ritiro dal gioco (sebbene lui avesse affermato di voler continuare): “I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco. Mi sto pian piano ristabilendo” ha dichiarato al giornalista Fabrizio Maria Barbuto.

Inoltre, l’artista ha spiegato come proprio l’età sia stata un fattore determinante nel suo ritiro dalla trasmissione condotta da Ilary Blasi: “Ho 72 anni, per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo”.

Dal 2010, infatti, Predolin è proprietario di un ristorante a Porto Rotondo, in Sardegna, e sembra che l’attività da imprenditore gli stia regalando notevoli soddisfazioni, al punto da non fargli sentire per nulla la mancanza del piccolo schermo.

“Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto. L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi” ha concluso, confermando la sua volontà di mettere la parola fine alla sua carriera televisiva.

Marco Predolin, la sua carriera televisiva da M’ama non m’ama ai reality di punta Mediaset

Nato nel 1951 in provincia di Parma, ha iniziato a lavorare a partire dalla seconda metà degli anni Settanta in alcune radio private, facendo il suo debutto tv su Tele Montecarlo nel 1980 con un programma dedicato ai bambini.

Il successo arriva quando passa all’allora Fininvest, conducendo dal 1983 al 1985 M’ama non m’ama e dal 1985 al 1990 Il gioco delle coppie. In seguito passa in Rai, conducendo un paio di programmi in coppia con Ramona dell’Abate, ma nello stesso periodo iniziano ad uscire delle voci diffamanti sul suo privato, al punto che dopo aver dovuto smentire tutto e minacciare azioni legali, lascia momentaneamente la televisione.

Ci tornerà nel 2004, come concorrente del reality La Talpa, arrivando terzo e smascherandosi come la talpa, appunto, dell’edizione. Negli anni seguenti condurrà trasmissioni dedicate al ballo e si dedicherà di nuovo alla radio, prima di “sbarcare” di nuovo in un altro reality, questa volta il Grande Fratello nel 2017, dal quale sarà tuttavia squalificato per una bestemmia. A partire dal 2010 è titolare di un ristorante in Sardegna ed inoltre ha iniziato a realizzare video dedicati al mondo della subacquea.