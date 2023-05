Confermato (per il momento) il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara

Ferrara non è una zona al momento interessata alle alluvioni, ha sottolineato Piantedosi. Al momento il concerto di domani di Bruce Springsteen è confermato.

Preoccupa la situazione maltempo in Emilia-Romagna, dove le alluvioni hanno devastato la Romagna e il Bolognese con frane e allagamenti tra Reggio Emilia, Cesena e Rimini. In una situazione di costante allerta dunque, anche le tappe italiane del concerto di Bruce Springsteen sono state messe a repentaglio. Il cantautore americano inizierà domani proprio a Ferrara, poi si recherà a Roma il 21 maggio e infine a Monza il 25 luglio. Secondo il ministro Piantedosi però, la questione non è ancora stata affrontata e inoltre la zona di Ferrara non è “direttamente interessata”.

Ferrara, confermato al momento il concerto di Bruce Springsteen

Aumentano le rivendite dei biglietti del concerto di Bruce Springsteen. La stella della musica americana, in arrivo in Italia con il suo attesissimo tour, ha deciso lo scorso anno di inserire tra le tappe anche l’Emilia-Romagna, al momento devasta e colpita al cuore dalle alluvioni, le esondazioni e le frane. Il maltempo si è abbattuto sul centro-nord Italia, facendo dei danni immani per una situazione di grandissima allerta in tutta la Regione. I numeri della Protezione Civile rendono l’idea del disastro. I fiumi esondati sono 21, 22 corsi d’acqua invece hanno superato il livello di massimo allarme. In 35 Comuni ci sono stati allagamenti, tra la Romagna, il Bolognese, la provincia di Cesena e Rimini. Sono 48 i comuni colpiti da frane, con 8 morti accertati, di cui 6 nella provincia di Forlì-Cesena, uno a Ravenna e uno a Bologna.

Ecco perché anche il concerto, che sposterebbe circa 50mila spettatori, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Protezione Civile. In molti, anche tra il pubblico che ha già acquistato il biglietto, si sono chiesti in effetti se fosse il caso – visto il maltempo – di recarsi ugualmente al concerto e al momento sono tornati in vendita tantissimi ticket. Lo scorso anni – disponibili dal 31 maggio 2022 – erano andati letteralmente a ruba nonostante il costo (circa 100 euro) molto elevato.

Eppure la rivendita, con i siti di distribuzione che si stanno occupando del cambio del nominativo, è già partita. Il concerto, in programma domani al Parco Urbano Giorgio Bassani però, pare non essere stato soggetto a spostamenti o rinvii fino a questo momento.

Lo ha detto anche il ministero dell’Interno, intervenuto al punto stampa della Protezione Civile. Secondo Piantedosi infatti: “Il maltempo sicuramente incide, vedremo, non lo abbiamo ancora affrontato, visto che non è una zona direttamente interessata“. Non pare ci siano in programma rinvii dell’evento dunque, anche se qualcuno tra gli spettatori probabilmente deciderà di rimanere a casa.

Sull’argomento è intervenuto anche l’organizzatore del tour italiano di Springsteen, Claudio Trotta. Su Facebook è intervenuto condividendo una foto del parco, con il palco montato e un cielo piuttosto sgombro, ottimista che domani “sarà una giornata memorabile”. Sempre Trotta continua in didascalia: “Noi continuiamo a lavorare felici di farlo senza risentimenti per chi semina astio, cattiveria e ignoranza e concentrati sull’obbiettivo. La regione nelle ultime ore è stata martoriata dal maltempo ma l’eventuale sospensione del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara al momento non è stata affrontata”.

Allerta in Emilia-Romagna: annullato il Gp di Imola

L’organizzazione del mondiale di Formula 1 ha deciso di non mettere sotto pressione la Regione, già in ginocchi per il maltempo. Niente Gran Premio di Imola domenica 21 maggio dunque, a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la Regione. Lo ha annunciato il presidente dell’Aci nella giornata di oggi a LaPresse: “Questa edizione si recupererà nel 2026”.

Dopo notizie di questo tipo, arrivate dalla Regione, si sono intensificate anche le rivendite dei biglietti per lo show di Bruce Springsteen di domani su FanSale – rivenditore ufficiale del concerto. Ci sono al momento quasi 500 offerte disponibili per i biglietti. Anche il tempo nella Capitale ha fatto insorgere qualche dubbio a chi aveva comprato il biglietto per òa tappa di Roma. Nonostante nella Capitale la situazione non sia così drammatica come in Emilia-Romagna, diversi utenti stanno mettendo in vendita il loro ticket comprato per il concerto del Circo Massimo di domenica prossima. Prevista pioggia anche a Roma nel weekend, anche se il concerto non dovrebbe nemmeno in quel caso subire alcuna variazione.