Precedenza su senso unico, chi ha la precedenza? Attenzione: scattano 665€ di multa

Chi la precendenza su senso unico di circolazione? Il Codice della Strada parla chiaro e scatta una multa molto salata.

Le strade a senso unico hanno sempre destato non pochi dubbi e domande, chi guida un mezzo si chiede chi possa o meno avere la precedente. Se si sta per approcciare ad una strada a senso unico alternato, il dubbio è ancora più evidente: chi non conosce la normativa e non la applica a dovere, si dovrà trovare a pagare sino a 665 euro di multa. Chi deve dare la precedenza e chi invece no?

Codice della strada e sensi unici

La circolazione sulla rete stradale italiana segue un regolamento ferreo con il Codice della Strada che si evolve continuamente. Le norme sono state studiate appositamente per dare una serie di compiti ai conduttori dei mezzi e per far capire loro come comportarsi.

L’automobilista deve conoscere tutte le regole – si studiano di norma mentre si prende la patente di guida – e anche tutte le variazioni/modifiche anno dopo anno. È un insieme di regole essenziali per regolare la sicurezza in strada e fare in modo che si adotti un comportamento adeguato.

Se la segnaletica non si conosce, se è poco chiara o se ci sono delle mancanze da parte del conducente del mezzo allora si potrebbe inciampare in alcune situazioni molto pericolose: le conseguenze potrebbero essere gravi e anche costose.

Ci sono alcune strade che prevedono un senso unico alternato, per via di cantieri o strade strette, tanto che la maggior parte delle persone non sanno chi possa o meno avere precedenza per primo. La segnaletica è chiara, ma la confusione è all’ordine del giorno con incidenti di varia natura e anche multe salate da saldare.

Chi ha la precedenza in un senso unico?

L’articolo 42 del Codice Civile evidenzia che in un tratto di strada con larghezza che non supera i 5,60cm viene definita una strettoia. La circolazione è quindi regolata in maniera diversa con sensi unici alternati per gli automobilisti.

Le strade a senso unico con doppio senso di marcia possono essere segnalate con un apposito cartello stradale, oltre che da un semaforo che regola la precedenza oppure degli operatori che agevolano il traffico evitando malintesi oppure incidenti.

Se la strada è stretta si possono usare due segnali che sono apparentemente similari, anche se concretamente dicono due cose diverse in merito al comportamento da adottare durante la guida. Il segnale per il senso unico alternato Dare Precedenza è differente dal Diritto di Precedenza.

Nel primo è obbligatorio lasciare la precedenza a chi arriva dall’altra parte, tradotto con il segnale a cerchio e il bordo rosso. L’altro invece è il segnale quadrato con doppia freccia che indica la possibilità avere la precedenza su questa strada stretta. Ovviamente, vige anche l’attenzione e il buon senso controllando bene chi arriva dall’altra parte cercando sempre di andare ad una andatura molto lenta.

Chi non rispetta le regole e non da la precedenza nel senso unico alternato, o comunque sbaglia ad interpretare i segnali può scontrarsi con una bella multa che parte da 167 euro e arriva sino a 665 euro.