Ore di ansia per Gianluca Vialli, che in queste ore è stato ricoverato in una clinica di Londra per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La madre 87enne è appena partita alla volta della capitale inglese per stare vicino al figlio.

Dal 2017 il Capo delegazione della FIGC sta lottando contro un tumore al pancreas, che a fasi alterne lo ha costretto a periodi di stop. L’ultimo è arrivato proprio qualche giorno fa, quando il campione e capodelegazione degli Azzurri ha annunciato di dover sospendere i suoi impegni professionali per «utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia». Un annuncio che ha messo in allarme i tanti tifosi della Cremonese, che lo ha accolto all’inizio della sua carriera, del Genoa e del Torino, ma anche oltre confine, avendo allenato il Chelsea dal 1998 al 2000.

Quando nel 2020 era arrivato ad affiancare l’ex compagno di squadra, Roberto Mancini, portando poi gli Azzurri a vincere i Campionati europei nel 2021, quell’abbraccio in campo tra i due al termine della finale di Wembley resta un’immagine indimenticabile, che racconta di una grande intesa, sul campo e fuori.

