Precedenza in rotatoria, sbagliano in tanti: 700€ di multa se ti vedono

Precedenza in rotatoria: come funziona? Cosa dice la normativa? In tanti automobilisti sbagliano e si rischia una sanzione.

Alternativa ai semafori ed ai classici incroci, la rotatoria o le rotonde consente di ridurre il numero di incidenti e la gravità della collisione, di ridurre il consumo della benzina e del diesel. Secondo diversi studi e ricerche le rotatorie consentono di contenere i costi di manutenzione. La stessa Unione Europea incentiva i Paesi a ricorrere all’utilizzo della rotatoria per migliorare la circolazione stradale.

È vero che la velocità ridotta delle vetture in transito diminuisce la probabilità di accadimento degli incidenti, ma non tutti gli automobilisti hanno ben chiaro come funzioni la precedenza in rotatoria. Non tutti sanno come dare la precedenza agli altri automobilisti in transito nella rotonda. Quali sono le sanzioni previste dalla normativa codicistica per chi non rispetta la precedenza nella rotatoria? Scopriamolo.

Rotatoria: quali sono gli obiettivi?

La rotatoria non prevede che ci si debba obbligatoriamente fermare come nel caso di un semaforo rosso. L’obiettivo della rotatoria è quello di agevolare e semplificare il traffico e la circolazione stradale, aumentando la sicurezza e riducendo il rischio di incidenti stradali. Come stabilito dall’Unione Europea, la rotatoria consente di eliminare i semafori e gli incroci pericolosi. La rotatoria contribuisce a ridurre gli incidenti e, dal punto di vista ambientale, contribuisce a ridurre i consumi di benzina e di diesel.

Rotatoria: come si usano le frecce?

A chiarire l’utilizzo delle frecce in rotatoria è lo stesso Ministero dei Trasporti. Quando si entra con la propria vettura nella rotatoria non è necessario azionare le frecce. La freccia deve essere azionata solo nel caso in cui si voglia uscire alla prima a destra. L’indicatore di direzione dovrà essere in ogni caso azionato con largo anticipo per consentire agli altri automobilisti di controllare le intenzioni ed i comportamenti.

Rotatoria: come funziona la precedenza?

Uno dei tantissimi dubbi riguarda il funzionamento della precedenza nella rotatoria. Per comprenderlo è importante distinguere tra rotatoria nazionale e comunitaria. In Italia la precedenza spetta a chi viene da destra. Pertanto, le vetture in transito nella rotonda devono darla a coloro che procedono ad entrare. Per quanto concerne la rotatoria comunitaria la precedenza spetta agli automobilisti che sono già in transito all’interno della rotonda. Le auto che vogliono entrare nella rotatoria devono rallentare o fermarsi per dare la precedenza. È sempre necessario regolare la velocità e controllare il comportamento degli altri.

Rotatoria: quando scatta la multa?

Grazie ai dispositivi di controllo video è possibile individuare i trasgressori che violano le regole relative al buon funzionamento ed alla corretta circolazione nella rotatoria. Nel caso in cui non si rispetti la precedenza o si trasgredisca ogni altra regola codicistica scatta la sanzione, il cui importo varia da oltre 160 euro fino a 700 euro. Un’ammenda davvero salata che può comportare anche la decurtazione di cinque punti sulla patente di guida. La sospensione della patente scatta nel caso in cui si ricommetta la stessa infrazione.