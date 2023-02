Pothos, come coltivarlo in barattolo: il procedimento passo per passo

Vi sveliamo un metodo rivoluzionario per coltivare il vostro Photos direttamente all’interno di un barattolo, anche se vivete in un appartamento.

Ecco qual è il metodo più incredibile per coltivare un Photos senza essere dei veri esperti giardinieri, il risultato sarà davvero incredibile.

Tutte le proprietà del Photos

Il photos è una pianta appartenente alla famiglia delle araceae, originaria delle foreste tropicali delle Americhe. Questa pianta è molto popolare come pianta d’appartamento grazie alla sua bellezza e alle sue proprietà depurative dell’aria. In questo articolo, esploreremo le sue proprietà e le ragioni per cui dovresti considerare di aggiungere questa pianta alla tua collezione.

Il photos è una pianta che ha un aspetto elegante e sofisticato, con le sue foglie ovali e lucide che crescono su steli alti. Inoltre, è una pianta facile da coltivare, adatta anche ai principianti. La pianta richiede molta luce, ma non diretta, e un terreno ben drenato e fertilizzato per crescere al meglio.

Uno dei principali vantaggi del photos è la sua capacità di purificare l’aria. La NASA ha effettuato uno studio sulla purificazione dell’aria delle piante e ha scoperto che è in grado di eliminare sostanze inquinanti come il benzene, il formaldeide e il tricloroetilene. Queste sostanze inquinanti si trovano spesso negli ambienti interni, quindi averlo in casa può contribuire a migliorare la qualità dell’aria che respiri.

Oltre alle proprietà depurative dell’aria, il photos ha anche proprietà mediche. La pianta contiene composti attivi come la glicoside arudina, che è nota per il suo effetto anticoagulante e può essere utilizzata per la prevenzione di problemi cardiovascolari. Inoltre, l’estratto di photos è stato utilizzato come rimedio tradizionale per la cura di diverse patologie, come mal di testa, nausea, febbre e reumatismi.

Infine, è anche noto per la sua capacità di aumentare la produttività e ridurre lo stress. Uno studio ha dimostrato che l’inserimento di piante da ufficio come il photos ha portato a un aumento della produttività e del benessere dei dipendenti.

Il photos è una pianta bellissima e facile da coltivare che offre molti benefici per la salute e per l’ambiente circostante. Se stai cercando una pianta per la tua casa o il tuo ufficio, è sicuramente un’ottima scelta da considerare. Non solo è bello da vedere, ma può anche migliorare la qualità dell’aria, fornire benefici per la salute e aumentare la produttività.

Ecco come coltivarlo in un barattolo

La pianta di photos è una scelta popolare per chi cerca di aggiungere un po’ di verde alla propria casa o ufficio. Una delle sue caratteristiche distintive è che può crescere in barattoli o terrari di vetro, rendendola una pianta ideale per chi ha spazio limitato. Qui di seguito, vi guideremo passo dopo passo su come coltivare un photos in un barattolo.

Scegli il barattolo e il terriccio. La dimensione del barattolo dipende dalle dimensioni della pianta, ma un barattolo di vetro trasparente è ideale per mostrare le radici e il terreno. Assicurati di utilizzare un terriccio fertile e ben drenante, in quanto il photos richiede una buona drenaggio per evitare che le radici marciscano.

Pianta il photos. E’ una pianta facile da coltivare e può essere piantata direttamente nel barattolo. Posiziona la pianta nel mezzo del barattolo e coprila con il terriccio, premendo delicatamente intorno alle radici.

Aggiungi la ghiaia o il carbone attivo. La ghiaia o il carbone attivo aiuteranno a mantenere il terreno fresco e a evitare la compattazione del terreno. Aggiungi uno strato di ghiaia o carbone attivo di circa 1,5 cm sopra il terriccio.

Aggiungi un po’ d’acqua. Versa dell’acqua nella parte inferiore del barattolo, in modo da raggiungere il livello della ghiaia o del carbone attivo. Assicurati di non versare troppa acqua, in quanto potrebbe causare la marciume delle radici.

Posiziona la tua pianta in un’area luminosa. Il photos necessita di molta luce per la fotosintesi, quindi posiziona il barattolo in un’area luminosa, ma non esposta alla luce diretta del sole. La luce solare diretta può bruciare le foglie del photos.

Mantieni la tua photos idratata. Controlla il livello dell’acqua nel barattolo regolarmente e assicurati che il terreno rimanga umido ma non troppo bagnato. Se il terreno diventa troppo asciutto, aggiungi un po’ d’acqua alla parte inferiore del barattolo.

Potatura e cura. Il photos può diventare un po’ troppo grande per il barattolo, quindi pota regolarmente la pianta per mantenere le dimensioni controllate. Inoltre, ricorda di nutrire la pianta con un concime per piante ogni 2-3 mesi per aiutare a mantenere la sua salute e vitalità.