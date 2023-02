Potentissimo assorbitore di umidità, basteranno 50 centesimi per farla sparire

Umidità, come sbarazzarsene in pochissimi minuti e soprattutto a un prezzo irrisorio? Ti basteranno solo 50 centesimi per creare questo potentissimo assorbitore che proteggerà la tua casa e la tua salute.

Per sbarazzarti dell’umidità devi assolutamente provare questo sistema: con l’umidificatore fai da te, che ti costerà solo €0,50 per la realizzazione, potrai tornare ad avere un ambiente libero da muffa e umidità.

L’abc per prevenire l’umidità

Tra i problemi più comuni che minacciano sempre la salute della casa, c’è l’umidità. Essa, che in maniera imperterrita colpisce sia l’interno che l’esterno delle pareti della nostra abitazione, può rivelarsi dannosa non soltanto per la casa ma anche per la salute, soprattutto di anziani e bambini.

I più esperti in materia ti avranno dato sicuramente tanti consigli. Per esempio ti avranno detto che per prevenire l’umidità, igiene e ventilazione rappresentano davvero l’abc per cercare di risolvere questo problema.

Se anche tu hai provato diversi sistemi, anche differenti da questi appena menzionati, per debellarla definitivamente ma senza successo, continua a leggere questo articolo. Oggi ti proponiamo una soluzione di cui siamo sicuri neanche tu potrai più fare a meno.

Sai che in pochi minuti puoi far scomparire l’umidità dalla tua abitazione? In quale modo? Semplicemente realizzando un deumidificatore fai da te che, per i materiali utilizzati, ti costerà solo 50 centesimi. Ecco dunque, come in maniera economica, potrai dire definitivamente addio a muffa e umidità.

Come creare il tuo deumidificatore con un prezzo irrisorio

Avere a che fare con l’umidità è davvero un problema scocciante. In quasi tutte le case essa compare colpendo sia l’esterno che l’interno delle pareti della nostra abitazione. Il più delle volte, non si presenta da sola ma porta con sé anche muffa che può causare problemi respiratori a lungo termine.

Ovviamente, devi cercare di sbarazzarti nel minor tempo possibile di essa. Per farlo, non ti basterà semplicemente cambiare alcune abitudini quotidiane ma dovrai fare di più. Oggi ti proponiamo una soluzione di cui siamo sicuri non potrai più fare a meno.

Pronto a realizzare il tuo deumidificatore fai da te? Con solo €0,50 riuscirai a debellare l’umidità dalla tua casa. Ecco come devi realizzarlo. La prima cosa che devi fare è procurarti una bottiglia vuota di plastica, 100 g di sale grosso, 10 gocce di olio essenziale del profumo che preferisci (per esempio quello di lavanda è bellissimo), un po’ di cotone e due elastici.

Ancora, un taglierino e un paio di forbici. Iniziamo immediatamente. Il primo passaggio è questo: tagliare la parte superiore della bottiglia a tre quarti, avvolgere poi il collo con un impacco e fissarlo grazie all’utilizzo di due elastici.

A questo punto, metti un po’ di cotone nella bottiglia e versa all’interno l’olio essenziale della profumazione che preferisci (esso finirà ovviamente sul fondo della bottiglia). Capovolgi la parte superiore della bottiglia di plastica per appoggiarla su quella inferiore formando così una sorta di imbuto.

A questo punto, versa il sale che avrei preparato precedentemente nella parte che ha il collo: il tuo umidificatore è pronto! Ora non dovrai far altro che posizionarlo in una stanza, quella più umida, per far sì che inizi ad assorbire l’umidità.

Hai visto come un semplice oggetto può essere riutilizzato in maniera utilissima? Solo munendoti di pochi materiali e a un costo irrisorio, hai creato uno strumento in grado di salvare la tua casa dall’umidità.

Ovviamente ti consigliamo di mettere in atto anche delle pratiche che ti aiutano a debellare questo problema. Di che cosa stiamo parlando? Te lo diciamo subito. La prima cosa importante è che la tua casa sia sempre arieggiata: la ventilazione è il sistema più importante nella prevenzione dell’umidità.

Attenzione anche all’igiene. Se hai notato che oltre all’umidità c’è anche la muffa, inizia subito a pulire oggetti o pareti dove essa è sorta. Il consiglio degli esperti è di utilizzare una soluzione formata da sapone, cloro e acqua.

In questo modo, riuscirai ad igienizzare per bene le superfici. Attenzione anche all’asciugatura dei vestiti. La cosa migliore da fare sarebbe posizionarli all’esterno, a contatto diretto con sole e aria fresca.

Se però proprio non hai possibilità di farlo, allora posiziona sotto il tuo stendino un contenitore contenente sale grosso o riso: questi due elementi sono in grado di assorbire l’umidità ed evitare l’insorgenza delle muffe.

Se poi hai dei tappeti in casa, ricordati di pulirli frequentemente. Vedrai che con il sistema di umidificatore da te creato e con queste piccole raccomandazioni, l’umidità sarà solo un brutto ricordo.