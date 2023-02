Dimmi quante volte vedi il numero 8 in questa foto e scoprirai tutto su di te

Osserva attentamente questa immagine e rispondi alla domanda: quante volte vedi il numero 8 nella fotografia? La risposta ti dirà tante cose su di te. Pronto a scoprire i lati fino ad ora sconosciuti del tuo carattere?

Questo test visivo oltre che psicologico che ti proponiamo, ti aiuterà a scoprire tanto su di te. Rispondi attentamente alla domanda: quante volte vedi il numero 8 nell’immagine?

Test psicologici, a cosa servono?

A differenza dei test visivi, dei giochi di illusioni ottiche o dei puzzle numerici che da molto tempo stanno girando in rete attirando l’attenzione degli utenti, i test psicologici o di personalità, hanno una funzionalità del tutto diversa.

I primi che abbiamo menzionato, sono strumenti ottimi consigliati anche dagli psicologi e dai neurologi per mantenere in allenamento il cervello. Facendo sì che la tua mente si concentri sui dettagli, sforzandosi di interpretare un’immagine o di individuare degli elementi in una foto, la tua mente si manterrà in costante allenamento.

Anche la concentrazione e le funzioni visive diventeranno più acute e attive. Questi test ti consentiranno di arrivare in età avanzata con il cervello di un ventenne! I test psicologici invece hanno uno scopo diverso: essi ti permettono di scoprire o valutare alcuni lati della tua personalità.

Il quiz che ti proponiamo oggi appartiene proprio a questa seconda quale categoria. Guarda attentamente l’immagine e rispondi con sicurezza: quante volte vedi il numero 8 nella fotografia?

Varie tipologie dei test di personalità

In rete, ultimamente, stanno girando diversi test non soltanto visivi ma anche di personalità o psicologici, che ti consentono di scoprire i lati sconosciuti o istintivi del tuo carattere.

In questa seconda categoria rientra proprio il test che oggi ti sottoponiamo. Questa tipologia di quiz viene spesso utilizzata anche in ambienti specifici, per esempio da psicologi o addetti ed esperti di risorse umane, per valutare la personalità di un candidato.

Per esempio, attraverso questo test potrai scoprire tratti di te stesso che forse neanche immaginavi esistessero. Guarda con attenzione l’immagine. La prima cosa che devi fare è rispondere istintivamente: hai a disposizione solo 30 secondi. Quante volte vedi il numero 8 nella fotografia?

Test del numero 8, tutti i profili in base alle risposte

Il test del numero 8 ti consentirà di scoprire lati inediti del tuo carattere. Non c’è una risposta giusta o sbagliata ma c’è solo la tua risposta. Quante volte vedi il numero 8 nella fotografia che ti abbiamo presentato?

In base a ciò che dirai, ti sveleremo un lato della tua personalità che forse neanche tu conoscevi. Pronto a rimanere a bocca aperta? Allora iniziamo immediatamente. Se nell’immagine vedi solo il numero 8 per 4 volte, significa che sei una persona molto veloce, sbrigativa e a tratti superficiale.

Non tendi a soffermarti molto sugli eventi che succedono né sulle situazioni che vivi. Dai giudizi anche piuttosto affrettati senza pensare che chi ti circonda potrebbe magari soffrire. Sempre pronto a seguire la tua strada senza chiedere consiglio a nessuno, non ascolti nemmeno i suggerimenti di chi ti vuole bene.

Se invece vedi da 4 a 5 numeri 8 significa che sei una persona precisina e perfezionista. Cerchi sempre di raggiungere i tuoi obiettivi anche se questi ti costeranno fatica, sudore, rinunce e sacrifici.

Dritto per la tua strada, seguendo anche i consigli di chi è più esperto e sapiente di te, riuscirai a realizzare i tuoi sogni e a mettere in piedi i tuoi progetti. Il fatto che tu non dia mai nulla per scontato è un altro punto a tuo favore: rifletti bene prima di agire e ciò ti salva in tutte le situazioni.

Infine, se nell’immagine vedi nove numeri 8, allora tu si che sei una persona che si può definire super attenta. Il parere degli altri non ti importa, pensi con la tua testa e agisci sempre in maniera razionale. Il tuo impegno ti premierà sempre mentre l’attenzione ai dettagli ti consente di valutare sempre al meglio, situazioni e persone.