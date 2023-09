“Potate le siepi, altrimenti…”, la lettera recapitata ai condomini: cosa leggono

A Torino i residenti della collina ricevono una lettera perentoria dal Comune: potate le siepi o è multa. Ecco perché.

I residenti della collina di Torino si sono visti recapitare una strana lettera da parte del Comune. Il contenuto? Potate le siepi o verrete multati. La situazione delle siepi adiacenti alle strade, infatti, è diventata una vera fonte di disagio per la viabilità. Per questo, rischia di diventare un serio pericolo in previsione degli eventi meteorologici estremi annunciati per la fine del mese.

La lettera è chiara: potate le siepi o è multa

La comunicazione in questione ha iniziato a circolare presso i residenti della strada comunale di Superga già dal 15 agosto. A recapitarla casa per casa, gli uomini della Polizia Municipale. La lettera è firmata Francesco Tresso, l’Assessore alla Cura della città presso il Comune di Torino.

All’interno del comunicato, Tresso invita a pulire la collina tagliando siepi e alberi. La ragione principale sta nel fatto che i rami e le foglie degli alberi che sporgono dai giardini delle case adiacenti alla strada hanno raggiunto una dimensione pericolosa. Ciò significa che invadono la carreggiata e coprono la segnaletica, rappresentando un grave rischio per chi circola sulle strade interessate.

In più, per i prossimi giorni gli esperti prevedono fenomeni precipitativi intensi, che potrebbero portare a nubifragi. La vegetazione eccessivamente sviluppata e non controllata potrebbe portare a incidenti fatali, motivo per cui è necessario prevenire i rischi. Il Comune non lascia comunque tutto nelle mani dei cittadini, ma si sta impegnando nello sfalciare la vegetazione pubblica che interessa le strade della collina.

L’obiettivo, come riportato nella comunicazione, è quello di garantire il decoro delle strade e la sicurezza degli automobilisti. Attenzione quindi ai proprietari di spazi verdi che confinano con la strada: se li trascurano provocando disagi saranno multati.

Fino a 694 euro di multa per chi ignora la lettera

Il Codice della Strada, infatti, impone a chi non cura le proprie siepi e i rami degli alberi tanto da restringere o causare danni alla carreggiata una multa che va da 173 a 694 euro. Ad individuare questa sanzione è l’articolo 19, e il motivo è più che chiaro: forti temporali e piogge intense rischiano di far crollare i rami degli alberi sulla carreggiata, causando danni alla circolazione e, più di tutto, alle persone.

La richiesta ai cittadini della collina di Torino è quindi quella di prestare attenzione alla frequenza con cui si prendono cura dei propri spazi verdi, tagliandoli regolarmente. Ma nella lettera non si parla solo di potatura: nel caso in cui si abbiano alberi nel proprio terreno, la richiesta è quella di sradicarli o verificarne la stabilità.

Come sottolineato dall’Assessore Tresso, tutto questo è importante per responsabilizzare i cittadini, affinché facciano la loro parte per non permettere che nei prossimi giorni si ripetano spiacevoli situazioni come quelle occorse nei mesi scorsi, con alberi caduti sulle strade.

Gli agenti della Polizia Municipale, fa sapere inoltre Giovanna Pentenero, Assessore alla Sicurezza, sono a disposizione per dare ai residenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno. La lettera da parte del Comune, continua Pentenero, non è da intendersi come una minaccia, ma una richiesta di collaborazione, una “mano tesa” per evitare di dover multare i residenti.