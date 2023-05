Posti di blocco, partono i controlli: 500 euro di multa se non ce l’hai a bordo

Posti di blocco, partono i controlli: arriva la multa da 500 euro se a bordo della tua vettura non ce l’hai. Inutile il ricorso.

Il Codice della strada è molto rigido, guai a commettere una qualsiasi infrazione. Per esempio, sai che rischi una multa da 500 euro se non ce l’hai a bordo? Attenzione.

Multe alte per infrazioni del codice stradale: ecco cosa dice la legge

Il Codice della strada è un documento all’interno del quale sono riportate tutte le regole e le disposizioni da rispettare per evitare di incorrere in sanzioni per infrazioni. Chi si macchia di violazione del codice stradale rischia spesso non soltanto una semplice multa ma anche la sospensione della patente e addirittura il sequestro del veicolo.

Il legislatore è severo, e a buona ragione, quando si parla del Codice della strada: chi si mette al volante ha una responsabilità importante. Bisogna prestare sempre massima attenzione quando si guida perché nelle nostre mani c’è non soltanto la nostra vita ma anche quella di chi incrociamo lungo la strada.

Proprio per queste ragioni è necessario che il codice stradale sia sempre rispettato alla lettera. Ti è mai capitato di commettere, a questo proposito, un’infrazione? Vogliamo informarti di una norma che probabilmente non conoscerai. Attenzione a quando sei a bordo: se non ce l’hai rischi una multa di 500 euro. Occhio ai posti di blocco.

Posti di blocco: questa infrazione ti costa 500 euro

Come abbiamo detto poc’anzi rispettare il codice della strada è un obbligo e un dovere non soltanto di legge ma anche morale.

Chi guida può essere pericoloso: nelle nostre mani è in gioco non solo la nostra esistenza ma anche quella degli altri. Ecco perché quindi, quando siamo al volante, non dobbiamo lasciarci distrarre né guidare in maniera imprudente.

Proprio per evitare incidenti o quanto meno per ridurre il rischio di mortalità, è stato introdotto il Codice della strada. Si tratta di un documento all’interno del quale sono riportate tutte le regole da seguire per evitare di incappare in violazioni della legge con conseguente somministrazione di ammende e sanzioni.

Chi rispetta la legge ed è un buon guidatore conoscerà sicuramente buona parte delle regole, se non tutte, contenute nel Codice della strada. C’è però una disposizione che ancora tutt’oggi continua ad essere deliberatamente violata. Sai che cosa succede se non ce le hai a bordo della tua vettura?

Se ti fermano ad un posto di blocco rischi una multa da 500 euro. Di che cosa stiamo parlando? Chiaramente delle cinture di sicurezza.

Assolutamente sì, guidare o portare passeggeri a bordo privi di cinture è un reato: se ti beccano la sanzione è assicurata. La cintura di sicurezza è quello strumento che ci consente di salvare la vita in caso di frenate brusche o nella peggiore delle ipotesi nel caso di incidenti.

È un obbligo allacciarla non soltanto per il guidatore ma anche per il passeggero che si ha a bordo. Quando poi in vettura ci sono dei bambini la legge diventa ancora più severa. Ai posti di blocco rischi una multa da €500 se non garantisci la sicurezza dei più piccoli.

Ci sono delle disposizioni specifiche per quanto riguarda i minori. Il codice stradale prevede per esempio che a bordo di una macchina debba necessariamente esserci un seggiolino per far accomodare i bimbi fino ai 12 anni di età o fino a quando non abbiano raggiunto un metro e cinquanta di altezza.

Al di sopra dei 13 anni, è necessario invece indossare la cintura di sicurezza. Per quanto riguarda i neonati, oggi esistono delle soluzioni ancora più sicure come gli ovetti che ancorano per bene il neonato alla postazione evitando che anche il minimo urto possa provocare danni.

Come puoi vedere, la sicurezza stradale è necessaria non soltanto per tutelare il portafoglio evitando di incorrere in multe salate ma soprattutto per tutelare la propria vita e quella degli altri.

Occhio dunque a non farti trovare impreparato. Se ai posti di blocco ti scoprono senza cintura di sicurezza non ti resterà da fare altro che accettare la sanzione pecuniaria. Inutile ricorrere al ricorso: la legge in questo caso ha sempre ragione. Le cinture di sicurezza sono uno strumento salvavita di cui è praticamente impossibile fare a meno.

Impara a rispettare le regole del codice stradale e dai in questo modo un buon esempio anche ai tuoi figli. Fin da piccoli educali alla coscienza civile e stradale così un domani potranno considerarsi dei buoni e rispettosi guidatori.