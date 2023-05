Enrico Papi, conoscete la figlia? Un vero splendore: da togliere il fiato | FOTO

Enrico Papi, conoscete la figlia? Il famoso conduttore televisivo nonché opinionista dell’Isola dei Famosi è papà di una giovane donna che è davvero uno spettacolo della natura. Ve la presentiamo.

Il nuovo braccio destro di Ilary Blasi, Enrico Papi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, ha una splendida famiglia. A questo proposito, avete mai visto sua figlia? Che splendida ragazza: uguale al suo famoso papà. Eccola, bella come il sole.

La rivincita di Enrico Papi: dopo anni di nuovo in TV

Enrico Papi ritorna in TV e lo fa in grande stile affiancando una delle donne più famose e chiacchierate del momento, Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi può contare per questa nuova edizione del suo reality su due protagonisti d’eccezione: per l’appunto Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Chi ha seguito le peripezie di vita e lavorative di Enrico Papi sa che il famoso conduttore per un lungo periodo di tempo è rimasto lontano dalla televisione.

Solo di recente, in un’intervista, il volto noto di Sarabanda ha ripercorso la sua straordinaria carriera ma anche i momenti bui che lo hanno indotto a cadere in un baratro terribile che è quello della depressione.

Come ha fatto intendere Enrico Papi, anche a causa di alcuni colleghi è stato ridotto sempre più il suo spazio all’interno dei programmi televisivi fino all’estromissione totale dal mondo dello spettacolo.

Per fortuna Mediaset ha creduto in lui ed ecco che dal 2021 è di nuovo protagonista della famosa rete televisiva. Lo abbiamo visto per esempio al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte e oggi come braccio destro di Ilary Blasi e opinionista del reality più famoso di Mediaset, l’Isola dei Famosi.

Fortunatamente, Enrico Papi ha potuto contare anche nei momenti più bui della sua vita sull’appoggio di alcuni persone importanti come la moglie e i figli. A proposito di famiglia, oggi vogliamo parlarvi della splendida figlia di Enrico Papi. L’avete mai vista? È davvero uno spettacolo. Ve la presentiamo.

Chi è la bellissima figlia dell’opinionista Mediaset

Enrico Papi si sta riprendendo la sua rivincita televisiva. Dopo una lunga assenza dagli schermi è di nuovo in onda. Merito di Ilary Blasi che lo ha accolto nel suo studio come nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi. Certo, la sua presenza sta facendo chiacchierare da qualche settimana e non poco.

Alcuni non hanno apprezzato il comportamento fin troppo esuberante e peperino del conduttore che in una puntata specifica del reality Mediaset ha dato l’impressione di voler prendere le redini della trasmissione conducendo al posto di Ilary.

Non non si è posta però il problema la ex moglie di Francesco Totti che tratta con ironia e simpatia il suo nuovo migliore amico come lo ha definito in una recente intervista.

Ritornando ad Enrico Papi, abbiamo accennato poc’anzi che il famoso conduttore ha vissuto un periodo professionale e di vita molto duro a causa proprio dell’allontanamento dagli schermi televisivi.

A sostenerlo nei momenti più bui della sua esistenza, la famiglia. Il sostegno più grande è arrivato però da parte dei figli. Sapete che oltre ad essere un bravo presentatore e opinionista Enrico Papi è anche un ottimo papà?

Avete mai visto sua figlia? Oggi vogliamo parlare proprio di lei, della bellissima Rebecca. Che cosa sappiamo sul conto della famosa figlia d’arte? Enrico Papi non ha mai parlato troppo apertamente della sua famiglia, qualcosa a cui tiene in modo particolare e che cerca ancora tutt’oggi di tutelare dai gossip e dai pettegolezzi.

Della sua famiglia però è sempre andato orgoglioso, sua figlia poi è la luce dei suoi occhi. Rebecca nasce nel 2001, ha 22 anni ed è davvero bellissima.

Presente su Instagram, conta oltre 3000 followers. Le informazioni sulla sua vita privata non sono tantissime. Sappiamo che al momento vive negli Stati Uniti d’America dove frequenta una scuola prestigiosa.

La giovane Rebecca conosce molto bene l’America dato che i suoi genitori hanno da anni anche una splendida villa a Miami dove si rifugiano per staccare dalla stressante vita quotidiana.

Rebecca assomiglia molto al suo famoso papà, almeno caratterialmente, così ha confessato il conduttore in una recente intervista. Quanto a bellezza, possiamo dire che la giovane figlia d’arte ha preso invece tutto da mamma Raffaella.

Bionda, capelli lunghi, occhi chiari, labbra carnose e sorriso smagliante, è davvero bellissima: sembra quasi una dea. Non è molto attiva sui social. Almeno per il momento, Rebecca preferisce dedicarsi agli studi. Non sappiamo quale corso stia frequentando e quali sono i suoi progetti futuri. Sicuramente ha intenzione di dividersi ancora per un po’ tra l’Italia e l’America.