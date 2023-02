PostePay, parte il rimborso di 9000 euro per i clienti: chi potrebbe richiederlo

Ecco a chi Postepay ha rimborsato addirittura 9000 euro e chi può chiedere questa cifra all’azienda. E’ una somma da capogiro.

Vi sveliamo come fare a chiedere ben 9000 euro a Poste Italiane. Non ci crederete.

Spoofing, cos’è e cosa provoca

Di recente, si è parlato di una cliente di Poste Italiane che è stata vittima di Spoofing e che ha chiesto a Postepay addirittura un rimborso di 9.000 euro, che le è stato fatto. Ma cos’è lo spoofing?

Lo spoofing è un termine utilizzato in informatica per descrivere una tecnica utilizzata dagli hacker per mascherare la propria identità o l’origine dei propri dati. Questa tecnica viene spesso utilizzata per ingannare le persone o le applicazioni informatiche, cercando di convincere i destinatari a fare qualcosa che non vorrebbero fare altrimenti, come condividere informazioni personali, accedere a un sito web fraudolento o installare un malware sul proprio dispositivo.

Ci sono diversi tipi di spoofing, ma tutti si basano sulla falsificazione dell’identità o dell’origine dei dati. Ad esempio, lo spoofing di indirizzo IP consiste nel falsificare l’indirizzo IP di origine di un pacchetto di dati, in modo che sembri provenire da un altro dispositivo o da un’altra rete. Questa tecnica viene spesso utilizzata dagli hacker per nascondere la propria identità o per attaccare i dispositivi o le reti altrui.

Lo spoofing di email consiste invece nell’invio di un’email che sembra provenire da un mittente legittimo, ma in realtà è stata falsificata. Questa tecnica viene spesso utilizzata per diffondere virus, phishing o altre forme di malware, cercando di convincere i destinatari a cliccare su un link o a scaricare un allegato infetto.

Infine, lo spoofing di identità consiste nel falsificare l’identità di un utente o di un dispositivo, cercando di accedere a informazioni riservate o di ottenere accesso a sistemi protetti. Questa tecnica viene spesso utilizzata per il furto di identità o per l’accesso non autorizzato a sistemi informatici.

Per proteggersi dallo spoofing, è importante adottare alcune precauzioni, come utilizzare software di sicurezza aggiornati, verificare sempre la fonte delle email e dei messaggi, evitare di cliccare su link o di scaricare allegati da mittenti sconosciuti e utilizzare connessioni sicure (ad esempio HTTPS) per accedere a siti web sensibili.

Ma cosa c’entra lo spoofing con il romborso da 9000 euro? Ve lo spieghiamo di seguito.

PostePay, ecco chi può richiedere 9000 euro di rimborso

Un cliente di Poste Italiane, abitante di Catania, ha chiesto a Poste Italiane un rimborso di 9000 euro, dopo che questa cifra gli era stata sottratta in maniera fraudolenta con la tecnica dello Spoofing.

La legge avrebbe sancito che la colpa sarebbe anche di Poste Italiane, oltre che dei malintenzionati, perché l’azienda non avrebbe messo in pratica delle tecniche valide di prevenzione anti truffa.

Di conseguenza, Poste Italiane è stato condannato al rimborso della somma. Ora tante persone vogliono sapere come fare per ricevere questa somma sulla PostePay.

Vi informiamo che potete richiedere il rimborso di qualsiasi cifra, anche di 9000 euro, nel caso in cui vi fosse stata sottratta in maniera fraudolenta. Naturalmente, starà poi alla legge stabilire se la richiesta di rimborso è valida o meno.