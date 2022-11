Portogallo-Ghana, Cristiano Ronaldo fa il suo debutto al Mondiale

Dopo le polemiche e la rescissione con il Manchester United Cristiano Ronaldo è pronto a scendere in campo, il Portogallo sfiderà il Ghana nella prima giornata del Gruppo H che si aprirà con la sfida delle 14 tra Uruguay e Corea del Sud.



Il Portogallo entra ufficialmente all’interno del campionato del mondo sfidando il Ghana, tantissima attesa intorno ai lusitani che devono rispondere sul campo alle tante voci di questi ultimi giorni.

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rotto il suo rapporto con il Manchester United e le sue problematiche non dovranno condizionare lo stato emotivo della squadra, come affermato dallo stesso numero 7.

Tantissima la qualità offensiva a disposizione di Santos che, nonostante l’assenza per infortunio di Diogo Jota, può contare sulla velocità di Leao e sull’imprevedibilità di Bernardo Silva e Bruno Fernandes.



Il Ghana si presenta in Qatar con l’obiettivo di giocarsi un posto agli ottavi di finale in un girone complicatissimo in cui Uruguay e Portogallo partono inevitabilmente con i favori del pronostico.

Tanta curiosità nel vedere in attacco i fratelli Ayew che giocheranno in appoggio all’unica punta Williams.



𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It’s 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

Portogallo con il 4-3-3, Joao Felix parte dalla panchina

Dopo tante polemiche finalmente sarà il campo a rivelarci lo stato d’animo del Portogallo che proverà ad iniziare con il piede giusto il suo mondiale superando il Ghana.

Il più atteso è ovviamente Cristiano Ronaldo ma i riflettori saranno puntati anche su Rafael Leao che dopo essersi preso il Milan vuole diventare protagonista anche con la propria nazionale.

Panchina per il numero 1 giallorosso Rui Patricio, in porta ci sarà Diogo Costa.

La difesa a quattro sarà composta da Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes.

Centrocampo di qualità con Ruben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes che agiranno dietro al tridente composto da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Leao.

Ghana con il 4-2-3-1, Partey in cabina di regia

Nessuna sorpresa per il Ghana che si affida ai fratelli Ayew davanti dietro all’unica punta Williams.

In un girone complicatissimo il Ghana proverà a giocarsi le proprie chance in una partita che può già essere fondamentale per il proprio cammino.

Ati Zigi sarà il portiere con la difesa formata da Odoi, Djiku, Amartey e Mensah, Partey e Owusu saranno i registi con Kudus, A. Ayew e J. Ayew a supporto di Inaki Williams

Il match sarà tramesso alle ore 17 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.