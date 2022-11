Portogallo: convocato Leao, non c’è Mario Rui

Anche il Portogallo ha diramato la lista dei 26 giocatori che andranno in Qatar a giocarsi il mondiale, il commissario tecnico Santos ha comunicato l’elenco ufficiale escludendo un pò a sorpresa il terzino del Napoli Mario Rui, autore fin qui di un’ottima stagione.



Qualche novità e tante conferme nella lista diramata dal commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos, convocati sia Rui Patricio che Rafael Leao, un pò a sorpresa invece è rimasto fuori dalle convocazioni Mario Rui, terzino titolare del Napoli di Spalletti.

Niente da fare per Renato Sanches, il mediano tanto inseguito dal Milan in estate e poi approdato al Paris Saint-Germain non parteciperà al Mondiale.

Assente ovviamente anche Diogo Jota che, come annunciato qualche settimana fa da Klopp salta il torneo in Qatar per un infortunio abbastanza serio.

CR7 pronto a guidare il Portogallo, ecco la lista dei 26 che giocheranno il Mondiale

Nove giorni esatti dall’inizio del mondiale, le nazionali in questi giorni stanno diramando le varie liste dei convocati.

Tante le assenze importanti soprattutto per i campioni del mondo in carica della Francia che dovranno difendere il titolo senza 2/3 del centrocampo titolare con gli infortuni di Pogba e Kante.

Assenze pesanti però anche per il Portogallo di Santos che dovrà fare a meno di Diogo Jota per infortunio e di Renato Sanches per scelta tecnica.

Riflettori puntati ovviamente sull’esterno del Milan Rafael Leao, assoluto eroe della squadra di Pioli che andrà a giocare il suo primo mondiale da protagonista con l’obiettivo di consacrarsi definitivamente.

Un pò a sopresa nella lista presentata non figura il nome di Mario Rui, il terzino è stato fin qui uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti e per quanto fatto vedere meritava sicuramente la convocazione per il Qatar.

Ecco i 26 convocati del Portogallo :

Portieri : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Difensori : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro ( Borussia Dortmund)

Centrocampisti : João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis)

Attaccanti : André Silva (RB Lipsia), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (SC Braga).