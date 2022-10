Diogo Jota si ferma, il portoghese non ci sarà ai Mondiali

L’infortunio subito da Diogo Jota durante la sfida vinta dal Liverpool contro il Manchester City è più grave del previsto, oggi Jurgen Klopp ha annunciato che l’esterno portoghese dovrà stare fermo per qualche mese rinunciando cosi al mondiale in Qatar



Dopo un paio di giorni dalla straordinaria vittoria casalinga ottenuta dal suo Liverpool contro il Manchester City, Jurgen Klopp è tornato a parlare dell’infortunio di Diogo Jota, il classe ’96 ha un problema serio al polpaccio e salterà il mondiale con la sua nazionale.

A caldo l’uscita da Anfield del numero 20 non aveva preoccupato i tifosi ma gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un infortunio decisamente più serio del previsto che lo terrà fuori dal campo per almeno un paio di mesi.

Klopp non ha parlato di tempistiche precise ma è stato categorico sul fatto che Diogo Jota non potrà partecipare al prossimo mondiale rientrando, di fatto, soltanto nel 2023.



After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022