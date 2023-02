Porta cigolante, bastano 2 minuti per ripararla: se fai questo risolvi il problema

Uno dei problemi più comuni è senza dubbio le porte di casa che cigolano. E’ un disagio molto fastidioso, infatti, è necessario mettere in pratica un rimedio naturale, efficace e soprattutto economico che la riparerà. Bastano solamente due minuti: scopriamo come risolvere questo problema.

Non dovrete chiamare nessun professionista o spendere centinaia di soldi, perché la soluzione è semplice e veloce, basta solamente un ingrediente: scopriamo come fare per aggiustarla in pochissimo tempo.

Porta cigolante, la ripari in 2 minuti: ecco come

Sicuramente, vi sarà capitato di avere una porta cigolante in casa. E’ veramente fastidioso sentire quel rumore irritante che ci disturba ogni volta che l’apriamo o la chiudiamo. In questi casi, avrai pensato o di sostituirla o di chiamare un professionista per aggiustarla, ma non servirà.

Non sai che potresti mettere in pratica una soluzione facile e veloce. Non solo, si tratta di un rimedio veramente economico, non dovrai spendere tanti soldi per la riparazione, perché la soluzione ce l’hai proprio sotto i tuoi occhi.

Ma per quale motivo la porta cigola? Purtroppo, questo accade quando la cerniera non è ben lubrificata, oppure quando la polvere si deposita in dei punti critici, o anche quando si accumula la ruggine e lo sporco.

Le cause possono essere veramente tante, perché non dipende solamente dalle motivazioni che vi abbiamo appena elencato, ma anche per un leggero piegamento della cerniera o di una vite allentata.

Se il peso della porta non non è ben distribuito potrebbe scricchiolare, perché si crea attrito tra la cerniera superiore e quella inferiore. Quindi, come possiamo ripararla? E’ veramente molto semplice, ci vorranno 2 minuti per questo semplice procedimento: scopriamo come fare.

Il procedimento per riparare una porta cigolante: tutti i dettagli

Come avrete intuito, per riparare una porta cigolante, è necessario lubrificarla. Starete pensando a degli spray specifici, ma in questo caso non servono, potete provare un rimedio fai da te molto utile che risolverà il problema in pochissimo tempo.

Innanzitutto, preoccupatevi di pulire le cerniere della porta, così da eliminare tutto lo sporco e la polvere. Successivamente, dovrete lubrificarle con un elemento che avrete sicuramente in casa. Stiamo parlando della schiuma da barba. Basterà strofinare una generosa dose sulle cerniere e il gioco è fatto.

Applicatela in modo uniforme e vedrete che la vostra porta smetterà immediatamente di scricchiolare. Ovviamente, alla fine eliminate la schiuma in eccesso con un pezzo di carta. Poi fate una prova, aprite e chiudete la porta. Se sentite ancora quel fastidioso rumore, ripetete l’operazione più volte, finché non svanirà.