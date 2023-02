Noemi Bocchi incinta? Il dettaglio la tradisce: l’hanno notato tutti | FOTO

Secondo un’indiscrezione lanciata da un giornale italiano, Noemi Bocchi potrebbe essere incinta. Ecco il dettaglio che lo rivelerebbe.

L’11 luglio dello scorso anno, dopo alcune indiscrezioni sulla loro separazione e poi delle smentite, Francesco Totti e Ilary Blasi, in due comunicati diversi hanno annunciato la loro separazione dopo diciassette anni di matrimonio e tre di fidanzamento.

Da quel momento, tra i due è cominciata una guerra che è finita in tribunale per via dell’appropriazione di alcuni beni che secondo il Campione dell’ AS Roma sono stati sottratti senza permesso dalla sua ex moglie.

Noemi Bocchi: la gravidanza da parte di Totti

Dall’altra parte, Ilary, ha chiesto la restituzione di alcune borse firmate, che pare le siano state ridate da parte dell’ex marito anche se continuano alcune battaglie riguardo la divisione dei loro beni.

Durante questi mesi, si è parlato molto della fine del loro matrimonio e lo stesso Totti ha spiegato tra le pagine del Corriere il motivo per cui è stato messo uno stop alla loro relazione.

Inoltre, l’ex Capitano giallorosso ha anche dichiarato che a partire da gennaio 2022 ha intrapreso una nuova storia d’amore con la designer floreale Noemi Bocchi, ex moglie dell’imprenditore Mario Caucci.

Inizialmente, i due si incontravano in sordina per non dare all’occhio ai paparazzi che grazie alla loro professionalità avevano scovato Totti entrare ed uscire da casa della sua nuova compagna.

A nulla è servito entrare nell’abitazione della donna con auto diverse per non farsi riconoscere e qualche settimana dopo l’annuncio della separazione i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

A questo punto, Totti e Noemi hanno cominciato a farsi vedere pubblicamente in giro a tal punto che il calciatore ha portato la sua nuova donna ad un evento a Dubai dove la Bocchi ha sfoggiato un bracciale molto costoso.

L’indiscrezione

La coppia è ormai consolidata, anche se negli ultimi tempi pare ci sia stata una crisi che è stata superata brillantemente e i due sono più innamorati che mai e la loro unione potrebbe essere sancita con un nuovo arrivo in famiglia.

Sia Noemi che Francesco, hanno già dei figli che sembrano andare molto d’accordo tra di loro, ma secondo il settimanale Gente, Totti potrebbe presto diventare, nuovamente, padre proprio per via di una presunta gravidanza da parte della Bocchi.

L’indiscrezione è nata dopo che la coppia è stata beccata in giro per Roma e una volta usciti dall’auto pare si siano dimenticati sul cruscotto un indizio molto importante, ossia una cartellina clinica.

Questa, proviene da una clinica di Roma e potrebbe contenere l’esito di un’ecografia che confermerebbe la gravidanza da parte della Bocchi, così come si vocifera da qualche giorno in tutta Roma.

Ma la notizia è da prendere con le pinze, in quanto, anche questa estate era stata attribuita una gravidanza alla Bocchi che poi si è rivelata essere soltanto una voce di corridoio in quanto era andata in clinica per trovare una sua amica che aveva appena partorito.

Non ci resta che attendere aggiornamenti e capire se effettivamente è in arrivo un nuovo baby Totti o se anche questa volte le notizie sono solo supposizioni.