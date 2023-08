Pomodori, è sbagliato metterli in frigo: quando scoprirai questo smetterai di farlo

Pomodori, è sbagliato metterli in frigo, lo sapevi? Eppure tanti lo fanno. Ecco perché dovresti tenerli in un luogo fresco e asciutto che non sia il cassetto del tuo elettrodomestico.

Perché i pomodori, tra le verdure più amate dell’estate, non dovrebbero mai essere messi nel frigorifero? Finalmente abbiamo la risposta: da oggi smetterai di farlo anche tu.

Pomodoro, proprietà e virtù di questo incredibile frutto

In estate è impossibile rinunciare al consumo di alcuni alimenti freschi e gustosi come i pomodori. Ricchi di vitamine e sali minerali, non dovrebbero mai mancare sulla tua tavola.

Fonte di vitamina K e vitamina A, il pomodoro contiene anche il licopene, un antiossidante che:

rafforza il sistema immunitario;

protegge la pelle;

previene l’insorgenza di malattie cardiache

previene l’insorgenza di disturbi articolari.

Ha poche calorie e tanti nutrienti essenziali: aumenta il senso di sazietà ed è per questo che i nutrizionisti lo consigliano quando si segue la dieta. Consumato crudo o cotto ha poca importanza: è sempre buonissimo.

Di seguito ti elenchiamo altre valide ragioni per cui non dovresti mai rinunciare ad acquistare e mangiare pomodori.

1. Proteggono dall’insorgenza del cancro alla prostata

Ricchi di licopene, i pomodori sono antiossidanti naturali in grado di inibire, secondo alcuni studi, la proliferazione di cellule tumorali, proteggendo il nostro corpo dall’insorgenza di alcune brutte malattie come il cancro alla prostata.

2. Prevengono malattie cardiovascolari

I pomodori, ricchi di antiossidanti e fibre solubili, proteggono i vasi sanguigni e abbassano i livelli di colesterolo nel sangue proteggendo la salute del nostro cuore.

3. Proteggono occhi, pelle capelli

I carotenoidi contenuti nei pomodori vengono convertiti in vitamina A che aiuta a proteggere la vista ma anche la salute di pelle e capelli.

4. Regolano la pressione sanguigna e rafforzano il sistema immunitario

I pomodori sono ricchi di potassio e acqua che aiutano a regolare la pressione sanguigna ma anche di vitamina C e polifenoli, degli antiossidanti, che contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario.

Migliorano stitichezza, salute delle ossa e del fegato

Fibre, licopene e vitamine contribuiscono a favorire la regolarità intestinale, a proteggere la cartilagine rafforzando la salute delle ossa e a regolare il metabolismo dei grassi evitando l’insorgere di patologie legate al fegato.

Ora che finalmente conosci alcune delle proprietà benefiche dei pomodori, non ti resta che acquistarli e consumarli per trarne beneficio ma non prima di scoprire perché non andrebbero mai conservati in frigo.

Pomodori, perché è sbagliato metterli in frigo

I pomodori, grazie alle loro proprietà nutritive, sono un elisir di salute per il nostro organismo eppure commettiamo tutti un errore che rischia di compromettere le sue virtù: metterli in frigo!

Oggi scopriamo perché questi frutti così salutari andrebbero conservati fuori dal frigorifero, in un luogo asciutto e fresco. Dal punto di vista botanico, i pomodori, anche se rientrano nella categoria delle verdure, sono in realtà dei frutti – quelli della pianta di pomodoro – e come tali contengono semi.

Essi, in quanto frutti, maturano fuori dal frigo e non a basse temperature come quelle previste dal nostro elettrodomestico, che invece ne ritarda la maturazione. Ma ci sono anche altre ragioni che dovrebbero convincerti a fare a meno di questa abitudine sbagliata.

Uno studio condotto dal professore Harry Klee dell’Università della Florida, ha confermato un dato importante: le basse temperature, non solo quelle esterne, ma anche quelle interne del frigorifero, portano ad un vero e proprio stress dei frutti che non maturano in modo sano e naturale. Ma non è tutto.

Le ricerche hanno anche mostrato che a basse temperature, si inibisce il funzionamento di alcuni enzimi che sono responsabili dell‘odore e del sapore dei pomodori che risulteranno alterati.

Estrarre i pomodori dal frigo, non risolve il problema inerente la maturazione, il sapore e l’odore. La conclusione dello studio è la seguente: il raffreddamento rende i pomodori acerbi, meno profumati ma soprattutto meno saporiti.

Ma come è possibile che il freddo possa causare questi problemi? Ecco la risposta. Esiste un processo cellulare chiamato metilazione, che attiva e disattiva alcuni geni responsabili di sapore e odore dei pomodori. In altre parole, se li mettiamo nel frigorifero, si verifica una piccola ma rilevante ed irreversibile mutazione genetica.

Dove dovremmo allora conservare i pomodori? Se sono tanti, meglio metterli in una cassetta all’aria aperta ma lontano dai raggi solari, oppure in un luogo asciutto e fresco. Se le quantità sono minori, si consiglia di consumarli entro 3 giorni.