Perché i pomodori diventano neri in punta? Non è per mancanza di acqua: il motivo

Ti sei mai chiesto perché i pomodori diventano neri in punta? Svelato l’arcano. Ti anticipiamo solo che non è per la mancanza di acqua. Ecco il motivo reale.

Sarà capitato anche a te di assistere al deterioramento della qualità di un pomodoro. Avrai visto che questi ortaggi spesso diventano neri in punta. Perché mai si verifica questo fenomeno? Non è colpa della mancata o scarsa irrigazione.

Come curare al meglio le piante di pomodoro

Impossibile non amare il pomodoro. Il suo sapore deciso ma dolce allo stesso tempo, è apprezzato dai palati dei buongustai di ogni parte del mondo. L’Italia è tra le nazioni che più produce, importa ed esporta all’estero questi gustosi frutti che si consumano soprattutto d’estate.

Se hai la possibilità di fare crescere in vaso o in giardino una pianta di pomodoro, ti consigliamo di farlo: se segui alcune dritte potrai godere per tutta la stagione estiva di questo incedibile e saporito prodotto dell’orto.

Ma come si cura una pianta di pomodoro? Ci sono alcune informazioni che devi necessariamente conoscere. Per farla crescere bene e per avere tanti frutti, devi:

innaffiare la pianta a giorni alterni;

interrarla in un terreno umido e drenato in modo che le radici attecchiscano bene;

esporla in una zona molto luminosa;

potarla di frequente recidendo i boccioli che nascono sotto le foglie e lo stelo;

nutrire il terreno con dei fertilizzanti naturali se ti accorgi che la tua pianta fatica a crescere.

Ti rendi conto che la tua pianta di pomodoro non sta crescendo nel modo giusto non solo se produce pochi frutti ma soprattutto se questi ultimi iniziano a colorare la punta di nero. Perché si verifica questo fenomeno? No, non dipende dalla mancanza di acqua.

Perché i pomodori diventano neri in punta

Avrai anche tu notato che i pomodori non sono tutti uguali. Certamente, esistono varietà differenti che definiscono forma, colore e sapore del frutto.

Sicuramente però c’è qualcosa che accomuna tutti i pomodori indipendentemente dalla varietà: il colore nero che spesso compare sulla sua punta. Che cos’è questo curioso fenomeno? Perché si verifica? Rispondiamo a queste domande.

La ragione principale per cui i pomodori diventano neri in punta è questa: carenza di calcio che scarseggia tra i nutrienti del terreno. L’assenza o la quantità troppo bassa di questo nutriente necessario alla fruttificazione, si manifesta con la necrosi sulla parte inferiore del frutto (la punta, per intenderci) e con un marciume interno che rende il pomodoro chiaramente non commestibile.

Assodato ciò, possiamo dunque escludere che la colorazione nera in punta non dipende dalla mancanza di acqua. Almeno non totalmente. Dobbiamo fare una specifica anche a questo riguardo.

Le piante per crescere sane e forti devono assorbire il calcio il quale è presente in un terreno ben concimato. Tutti i nutrienti la pianta li acquisisce attraverso le radici che a loro volta li assorbono dal substrato del terreno nel quale, tra le varie sostanze nutritive si trova anche il calcio.

Cosa succede se si innaffia troppo o troppo poco una pianta di pomodoro? Due sono le conseguenze:

se innaffi eccessivamente la pianta, le sue radici annegano e non sono in grado di assorbire i nutrienti più importanti come il calcio;

se innaffi troppo poco la pianta, le radici non crescono e non riescono ad assorbire i nutrienti e quindi anche il calcio.

Ecco dunque perché è più corretto dire che i pomodori diventano neri in punta perché non riescono ad assorbire come dovrebbero il calcio, a causa però anche di una irrigazione non corretta.

È possibile risolvere questo problema? La risposta è sì. In quale modo? Integrando il calcio nel terreno. L’integrazione può avvenire o attraverso la concimazione del terreno con integratori che contengano questo nutriente essenziale per la pianta, oppure utilizzando degli ingredienti naturali.

Il latte per esempio, che è una bevanda ricca di calcio, può aiutare la pianta ad assorbire la giusta quantità di questo nutriente. Versa 250 ml di latte in un litro di acqua e innaffia terreno e foglie della pianta di pomodoro.

Puoi utilizzare anche il latte in polvere se preferisci. In questo caso dovrai spargerne una generosa quantità sul substrato e poi procedere con l’irrigazione della pianta.

Secondo alcuni studi, ci sarebbero però anche altre cause responsabili della cosiddetta necrosi apicale e cioè la crescita troppo repentina della pianta che ha ricevuto un’integrazione eccessiva di azoto o il cattivo drenaggio dell’acqua.

La soluzione per risolvere tutti questi problemi è dunque nutrire il terreno con integratori naturali di calcio ma soprattutto prestare attenzione all’irrigazione: bisogna evitare il cosiddetto stress idrico.