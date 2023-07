Polpa di pomodoro, la migliore senza muffa né pesticidi: sugli scaffali ad un euro

By

La migliore polpa di pomodoro è questa qua: non ha né muffa né pesticidi e la puoi trovare sugli scaffali ad un costo irrisorio di €1. Ecco che cosa viene fuori da una ricerca di Altroconsumo.

Diventa sempre più difficile ogni giorno portare sulla tavola prodotti di qualità e la scelta si complica ancora di più quando si tratta dell’acquisto di alimenti spesso trattati in maniera chimica, come i pomodori. A questo proposito, oggi scopriamo qual è la migliore polpa di pomodoro che costa solo 1 euro.

Cosa dice lo studio di Altroconsumo

Fare la spesa sta diventando sempre più complicato non solo per i costi che aumentano ormai considerevolmente, giorno dopo giorno, e che sono lievitati di recente rispetto agli scorsi anni a causa della crisi economica, ma anche per via della qualità che spesso scarseggia.

Purtroppo, la maggior parte dei prodotti che portiamo quotidianamente sulla nostra tavola vengono trattati con sostanze chimiche che noi ignoriamo e che inconsapevolmente ingeriamo. Per esempio, sai che i pomodori sono tra i prodotti dell’orto trattati con pesticidi chimici pericolosissimi?

Spesso non facciamo caso alle etichette riportate sulle confezioni ma per abitudine mettiamo nel carrello della spesa ciò che reputiamo migliore o che economicamente conviene di più. Altroconsumo ha effettuato alcuni test analizzando per esempio i barattoli e le bottiglie di vetro di pomodori che sono esposti sugli scaffali delle varie catene di supermercati.

La rivista ha preso in analisi diversi marchi e ne ha testato la qualità. Ecco che cosa è venuto fuori. Questa è il prodotto migliore che trovi sullo scaffale al costo di €1.

La migliore polpa di pomodoro costa solo 1 euro

Altroconsumo ha condotto uno studio interessante sulla qualità di un prodotto che acquistiamo tutti i giorni, la polpa di pomodoro, e che è impossibile non trovare nelle dispense degli italiani.

La rivista ha analizzato 20 marchi controllandone la qualità e verificando la presenza di pesticidi e i valori riportati sulle etichette. Infine ha valutato il rapporto qualità-prezzo. In un laboratorio sono stati analizzati questi elementi:

luogo di produzione;

lotto;

ingredienti;

peso netto;

altre informazioni.

Rientrano in quest’ultima categoria:

modalità di conservazione del prodotto prima dell’apertura

modalità di conservazione del prodotto dopo l’apertura;

percentuale di pomodoro utilizzata.

Ma non è tutto. Altroconsumo in particolare si è soffermato sulla presenza di eventuali muffe e pesticidi considerando anche altri elementi come la contaminazione o la presenza di impurità nel prodotto.

Altri parametri di valutazione:

quantità media di sale;

peso del prodotto sgocciolato;

zuccheri aggiunti;

pH.

Per finire Altroconsumo ha analizzato anche il packaging ovvero l’imballaggio, considerando i materiali che sono stati utilizzati per confezionare il prodotto, con un occhio di riguardo al sistema di raccolta, riciclo e smaltimento della confezione.

Arriviamo adesso al punto più importante della ricerca: qual è il migliore prodotto?0 Questo qui. Secondo lo studio di Altroconsumo, non contiene pesticidi e muffe e costa solo €1. Lo puoi trovare sugli scaffali di tutti i supermercati. Al primo posto troviamo la polpa di pomodoro della Esselunga che ottiene un punteggio di 74.

Ce ne sono anche altre che si possono considerare di ottima qualità, come la polpa italiana De Rica e la polpa a pezzettoni De Cecco. La prima ha un punteggio di 73, la seconda un punteggio di 70.

Ecco qui invece la lista di prodotti che si possono considerare di buona qualità:

polpa di pomodoro Mutti;

polpa di pomodoro Petti;

polpa di pomodoro finissima Conad;

polpa di pomodoro Natura Toscana Bio;

polpa di pomodoro Carrefour Bio.

Tra quelle biologiche di qualità media, ti segnaliamo:

polpa di pomodoro Bio Naturasì;

polpa di pomodoro Bio Alce Nero.

Le ricerche condotte da questa rivista si sono rivelate davvero utili per i consumatori che adesso possono effettuare la spesa con maggior consapevolezza. Non bisogna mai sottovalutare la qualità dei prodotti che mettiamo nel carrello della spesa ma che soprattutto arrivano sulle nostre tavole.

Bisogna optare sempre per alimenti naturali, biologici o che non siano trattati con pesticidi o altre sostanze chimiche che sono dannose, se ingerite, per il nostro organismo.