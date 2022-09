Polla, accoltella il padre dopo una lite: 30enne in manette

Una lite in famiglia fra padre e figlio, a Polla, che ha avuto un tragico epilogo. Il ragazzo, di 30 anni, ha accoltellato suo padre. Ora è in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo. Anche se ferito, il padre del giovane non è in pericolo di vita.

Polla: accoltellamento in famiglia

Siamo nella provincia di Salerno e, precisamente, a Polla. In una tranquilla serata di fine estate, qualcosa sta per accadere. Padre e figlio litigano in modo violento all’interno della loro abitazione, fino a quando il giovane, di soli 30 anni, non afferra un coltello e colpisce il padre con alcuni fendenti.

L’uomo è stato, prontamente soccorso dal personale del 118, e ricoverato all’ospedale “Curto”. Ma cosa è effettivamente successo? Cosa ha portato il giovane ad afferrare l’arma e a colpire il genitore? È quello che i Carabinieri, insieme ala Polizia Municipale e anche alla Polizia stradale, che è intervenuta sul posto al momento dell’aggressione, stanno cercando di capire.

Da una primissima ricostruzione di quanto possa essere avvenuto, si pensa che l’astio fra i due sia scoppiato per futili motivi, ma di preciso non si sa ancora quali essi siano. Sta di fatto che ora, se il padre del ragazzo è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita, per il giovane sono scattate le manette e l’accusa di tentato omicidio nei confronti di suo padre.

Non si conoscono i motivi esatti di tale gesto

Il ragazzo viveva con i suoi genitori e i vicini, sentendo le urla accese della discussione fra padre e figlio, hanno chiamato le Forze dell’ordine che, intervenute sul posto, si sono trovate davanti la raccapricciante scena del padre accasciato a terra ed accoltellato ed il figlio lì, con l’arma in mano. Per questo motivo, sono subito intervenuti anche gli uomini del personale del 118 che hanno stabilizzato la vittima e portata al più vicino Pronto Soccorso.

Una situazione che lascia presagire, forse, qualche evidente ed anche pesante screzio che ha portato il giovane a compiere questo insano gesto nei confronti di suo padre. Stando a quando si apprende da fonti dell’ospedale, dove la vittima è ricoverata, non sarebbe in pericolo di vita.

Liti in famiglia che, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Qualche giorno fa si è verificato un caso analogo ad Ercolano, in provincia di Napoli dove un ragazzo di 19 anni ha accoltellato, alla gamba, il suo fratellastro di 43 anni.