Argentina: un uomo ha tentato di assassinare Cristina de Kirchner

L’Argentina ha vissuto questo giovedì uno degli episodi più disastrosi della sua recente democrazia. Un uomo armato ha tentato di assassinare la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Poco dopo le nove di sera, l’attaccante, di nazionalità brasiliana, ha puntato una pistola carica alla testa dell’ex presidente, mentre cercava di schivare una folla per entrare nella sua casa.

Il presidente, Alberto Fernández, ha confermato che l’arma era caricata con cinque proiettili, ma non ha funzionato. L’immagine dell’uomo che posa la pistola davanti al volto del vicepresidente è stata catturata dalle telecamere e ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, scatenando il rifiuto dei principali leader dell’America Latina.

Il tentativo di omicidio alza al massimo la tensione in Argentina, che sta attraversando uno dei momenti più complicati degli ultimi anni dopo la richiesta di carcere per Fernández de Kirchner e la divisione che ha generato nella società.

L’attacco è avvenuto a pochi metri dalla residenza dell’ex presidente, nel lussuoso quartiere Recoleta di Buenos Aires, dove centinaia di manifestanti si sono radunati per giorni per sostenerla nel bel mezzo di un processo a suo carico per presunta corruzione. L’aggressore è stato identificato dalla polizia federale come Fernando Andre Sabag Montiel, un brasiliano di 35 anni.

Secondo la polizia, aveva già precedenti per possesso di armi. Sabag Montiel si è mimetizzato tra i militanti kirchneristi per raggiungere Fernández de Kirchner quando stava tornando a casa dal Senato. Avvertite dai manifestanti, le guardie del corpo del vicepresidente l’hanno protetta e messo alle strette l’uomo armato.

Il detenuto è stato immediatamente trasferito presso le strutture di polizia per svolgere le relative indagini, mentre la polizia ha riferito che l’arma sequestrata è una Bersa 380, una pistola semiautomatica.

“Questo incidente è estremamente grave. È la cosa più grave che sia accaduta da quando abbiamo recuperato la nostra democrazia”, ha detto il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, in un messaggio registrato, in onda intorno alla mezzanotte. “Cristina rimane in vita perché per un motivo, non ancora tecnicamente confermato, l’arma, che aveva cinque proiettili, non ha sparato nonostante fosse stata innescata”, ha spiegato.

Il presidente ha avvertito che “la pace sociale è stata disturbata” e ha chiesto di non perdere un altro minuto per “bandire la violenza e l’odio dal discorso politico e mediatico”. Fernández ha dichiarato venerdì festa nazionale in modo che il popolo argentino possa manifestare ed esprimere il proprio rifiuto per quanto accaduto. A loro volta, hanno iniziato a essere sospese numerose attività previste per le prossime ore, dagli eventi politici alle partite di calcio del campionato argentino.

Il tentativo di omicidio è avvenuto dopo quasi due settimane di crescente tensione politica in Argentina. La richiesta di 12 anni di reclusione nei confronti di Fernández de Kirchner, avanzata il 22 agosto da un pubblico ministero nel processo a suo carico per presunta corruzione, ha innescato un’ondata di messaggi a favore e contro il vicepresidente. Un gruppo di anti-kirchneristi si è avvicinato a casa sua per insultarla e poco dopo i sostenitori del vicepresidente si sono recati lì per esprimere il loro sostegno.

Da allora, hanno mantenuto una veglia ininterrotta davanti a casa sua gridando “Se toccano Cristina, che casino causerà”. Invece di calmare le acque, da allora i leader politici del governo e dell’opposizione si sono impegnati in aspri scambi di accuse.