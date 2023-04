Una giornata molto importante quello che si festeggia oggi: quello della Polizia di Stato. 171 anni di attività e, dal 1981, l’avvento della Polizia di Stato moderna.

Il Presidente della Repubblica, Mattarella e la Presidente del Consiglio, Meloni, hanno fatto i loro personali auguri.

Polizia di Stato, un giorno molto speciale

La Polizia compie ben 171 anni. Una forza dell’ordine che si aggiorna ogni giorno, un’istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852.

Anche se la data storica di fondazione è l’11 luglio del 1852, un giorno particolare è stato scelto per la ricorrenza: il 10 aprile. In quel giorno, del 1981, fu pubblicata la legge 121, che disponeva la smilitarizzazione della Polizia stessa, rendendola un moderno corpo civile.

Sul sito ufficiale della stessa Polizia, si legge come la stessa forza dell’ordine sia “sempre al passo con i tempi per far fronte alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini”. Ma la sua storia va avanti da oltre un secolo e mezzo, “durante il quale l’istituzione è stata e continua ad essere al servizio delle comunità” – continua il comunicato sul sito della Polizia.

Anche nel corso di questa ricorrenza, la Polizia ricorda gli oltre 2500 suoi appartenenti che, nel corso degli anni, hanno sacrificato la propria di vita per difendere i cittadini e portare avanti ed alto il nome della legalità.

Anche il presidente della Repubblica, Mattarella, ha inviato il suo personale messaggio di auguri in occasione di questa importante ricorrenza: “Mi è grato esprimere, a centosettantuno anni dalla fondazione del Corpo, la gratitudine e l’apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati, ogni giorno, a inverarne e a incarnarne i principi” – scrive nel messaggio, inviato al Prefetto Giannini, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Gli auguri del presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio

Mattarella indica come la Polizia è chiamata, ogni giorno, a presidiare “la cornice di legalità e di sicurezza necessaria al compiuto esercizio delle libertà personali e collettive”. Alla bandiera della Polizia di Stato è stata, anche per questo motivo, attribuita una medaglia al valor civile.

“Ogni giorno prosegue l’impegno nella prevenzione dei rischi eversivo-terroristici, anche in ambiti sempre più strategici come la sicurezza delle infrastrutture informatiche, nonché nella cooperazione internazionale di polizia, di cui desidero sottolineare l’importanza nell’anno del centenario dell’istituzione dell’Interpol” – continua il messaggio di Mattarella, spiegando anche come, con equilibrio e rigore, la Polizia ogni giorno interpreti a pieno i valori costituzionali di solidarietà e coesione sociale.

“Ai caduti e ai feriti, alle loro famiglie rinnovo la vicinanza dell’intero Paese” – conclude il presidente Mattarella.

Anche la presidente del Consiglio, Meloni ha espresso i suoi auguri alla Polizia di Stato, in un post scritto sui suoi canali social: “Grazie per ciò che fate e per esserci sempre. Buona Pasquetta a tutti e un grazie a chi, anche in questi giorni di festa, è al lavoro per i cittadini, per l’Italia e per la sicurezza di tutti noi”.