Il piccolo – che sta bene e ha circa 7 giorni – è stato lasciato nella Culla per la vita dell’ospedale Mangiagalli di Milano.

Accanto al piccolo una commovente lettera, firmata dalla mamma, da cui traspare tutto il dolore per una decisione sofferta e probabilmente meditata a lungo. Il piccolo pesa 2,6 kg e sembra essere in ottima salute.

Neonato abbandonato nella Culla per la Vita di Milano

“Ciao, mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”

È con queste parole che una madre ha deciso di lasciare il suo bambino nella Culla per la Vita, il servizio fornito dal Policlinico di Milano, per accogliere i bambini che i genitori non possono o non vogliono crescere.

Il servizio di assistenza si è attivato alle 11.40 di domenica mattina, quando – per la terza volta da quando è stato attivato il servizio nel 2007 – è stato lasciato un neonato nella culla, che è una sorta di moderna ruota degli esposti.

“Sono super sano e tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”

è con queste parole che prosegue la lettera a firma della mamma del piccolo Enea.

Cos’è la Culla per la Vita

Come riferisce il Tgcom24, la Culla per la Vita del Policlinico di Milano è stata attrezzata per accogliere neonati in totale anonimato. Quando vi viene adagiato un bambino, suona una sorta di allarme che arriva direttamente ai medici del reparto di Pediatria, che possono prestare le prime cure al piccolo. Non tutti sanno che in ospedale si può partorire in totale anonimato, nel rispetto della privacy della madre e del bambino.