Polistirolo, in quale cassonetto si butta? Attenzione all’errore: 300 euro di multa

Ecco dove andrebbe sempre gettato il polistirolo, questo materiale sempre presente nelle nostre case. Si rischiano anche 300 euro di multa.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come dovrebbe avvenire lo smaltimento del polistirolo nella maniera corretta. Soltanto in pochi sapevano che funzionasse davvero così.

I mille usi del polistirolo

Il polistirolo è un materiale versatile e davvero indispensabile in ogni settore della vita. Viene utilizzato soprattutto per imballare, così da facilitare il trasporto di merci, facendo in modo che non si danneggino e che non ne venga compromessa l’igiene.

Tutti noi abbiamo usato almeno una volta questo materiale, che spesso non sappiamo come smaltire nell’immondizia. Prima di pensare al suo smaltimento, però, dovreste spremervi le meningi, per capire come riciclarlo direttamente a casa vostra.

Ora che si avvicina il periodo natalizio, ad esempio, vi raccomandiamo di sbriciolarlo e di farne neve. Potete cospargerla ovunque vogliate, in special modo sul vostro albero di Natale e magari sul presepe.

Se, invece, non sopportate l’idea di mettere questo materiale così tanto difficile da ripulire su tutta la casa e volete gettarlo, è importanza che conosciate qual è la maniera più corretta per farlo.

Ed è per questo che di seguito vi sveliamo qual è il modo più idoneo per smaltirlo. Ricordatevi che sapere qual è il cassonetto giusto in cui buttarlo non solo vi aiuterà a rispettare l’ambiente, ma anche a evitare una brutta multa pari a 300 euro.

Dove buttare il polistirolo?

Non tutti lo sanno, ma il polistirolo andrebbe smaltito in una maniera precisa. Gettare questo materiale nella pattumiera differenziata corretta permette ai macchinari di riconoscerlo nel modo giusto e di fargli avere una seconda vita.

Nel caso in cui sbagliaste a gettarlo, invece, non soltanto impedirete al polistirolo di riciclarsi, ma addirittura rischierete di compromettere altre raccolte di immondizia.

Ormai, infatti, non sono gli uomini a dividere i materiali a uno a uno, ma le macchine, che sono in grado di riconoscere non solo se un materiale è di cartone, di alluminio o di plastica, ma anche di distinguere i vari tipi di plastica, ecc.

Se siete soliti utilizzare molto materiale in polistirolo e volete portare a termine una raccolta differenziata perfetta, vi sarete sicuramente chiesti almeno una volta dove dovreste gettare questa sostanza.

Oggi vi sveliamo che in realtà non esiste un unico modo di riciclare il polistirolo, perché ciò dipende da che tipo è. E come si riconosce? Basta risalire allo scopo per il quale è stato acquistato.

Se avete acquistato il polistirolo assieme a un altro prodotto e questo materiale serviva soltanto per proteggerlo dagli urti, questo andrebbe gettato nel cassonetto dell’indifferenziata. Il polistirolo da imballaggio, infatti, andrebbe sempre gettato lì.

Se, invece, si tratta di polistirolo alimentare, a quel punto andrebbe buttato assieme alla plastica. Naturalmente, prima di buttarlo dovreste realizzare una certa pulizia, per evitare che i residui di cibo contaminino il resto della plastica.

Se queste accortezze non vengono eseguite, non solo si danneggia l’ambiente ma scattano anche 300 euro di multa. È importante porre attenzione.