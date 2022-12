Milan, parte l’assalto a Ziyech

By

Il Milan segue da molto vicino la cavalcata al mondiale del Marocco, le attenzioni di Maldini sono rivolte tutte su Hakim Ziyech assoluto trascinatore fin qui della nazionale nordafricana in Qatar.

Il calciatore è da mesi ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea di Potter e ha espresso il desiderio di cambiare aria per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera.



Si apre un nuovo capitolo nella trattativa tra il Milan e Ziyech, in estate infatti il calciatore è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera, ad agosto erano stati i campioni d’Italia a fare un passo indietro scegliendo di puntare sul promettente De Ketelaere.

La situazione al momento pare essersi letteralmente rovesciata con il belga che fin qui ha deluso le aspettative mentre il marocchino si sta esaltando al mondiale con la maglia del Marocco.

Il Milan a gennaio riprenderà i contatti con il Chelsea, come riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero vorrebbe chiudere l’operazione con un prestito oneroso ed un diritto di riscatto fissato su una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro.



Milan-Ziyech: la trattativa rimane aperta

L’avventura di Ziyech con la maglia del Chelsea è ormai ai titoli di coda, il marocchino non è più ritenuto indispensabile all’interno della rosa dei londinesi e lo stesso calciatore ha ribadito la sua volontà di cambiare aria durante la prossima sessione di mercato.

Il classe ’93 vuole il Milan e lo aveva dimostrato anche in estate rendendosi disponibile a ridursi l’ingaggio pur di facilitare il trasferimento in Italia.

Le cifre dell’affare non sembrano proibitive ed i rossoneri possono chiudere la trattativa a gennaio puntando sulla forte volontà del calciatore.

L’unico “nodo” rimane legato all’ingaggio del calciatore, il marocchino infatti al momento percepisce circa 6 milioni di euro all’anno e per favorire il trasferimento a Milano dovrebbe ridurre le proprie pretese di circa due milioni.

Dal punto di vista tecnico Ziyech sembra avere le caratteristiche ideali per il sistema di gioco adottato da Pioli che sogna di schierare un 4-3-3 con Leao a sinistra ed il marocchino largo a destra.

La sensazione è che questa volta la trattativa possa chiudersi in tempi abbastanza veloci con il calciatore che, al termine del mondiale, parlerà con il suo entourage comunicando la sua volontà che, in ogni caso, sembra ormai lontana da Londra.