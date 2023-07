Polemica per la prima privata di Barbie per Chiara Ferragni

E’ in uscita oggi nelle sale italiane l’attesissimo film di Barbie. Gli amanti del total pink e della bambola più famosa del mondo avranno la possibilità di fare un tuffo nel passato. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ieri ha avuto il privilegio di assistere a una prima privata del film suscitando polemiche da parte degli haters.

La moglie di Fedez, come sempre, non ha perso occasione di pubblicare nel suo profilo social le stories che la ritraevano all’interno di un cinema allestito a tema Barbie solo per lei e per la sua cerchia ristretta di amici.

Gli haters contro Chiara Ferragni

Ancora una volta l’imprenditrice digitale torna a far parlare di se e creare polemiche tra gli haters. Questa volta è stata presa di mira perché ha deciso di assistere alla prima del film Barbie in modalità privata.

Il cinema per l’occasione è allestito a tema del film, quindi dai colori total pink e dal logo della bambola più famosa del mondo, suscitando l’ira dei comuni mortali perché l’ingresso alla prima è stato consentito solamente all’imprenditrice digitale e ai suoi amici più stretti.

“Ieri sera abbiamo avuto una prima privata del film Barbie ed è stato epico”.

Queste le parole di Chiara Ferragni a corredo del post pubblicato su Instagram, sotto il quale non sono mancati spiacevoli commenti per niente carini, insultando e offendendo la signora Ferragnez.

“perché la première privata e non con tt gli altri VIP normali? sembrano i reali d Inghilterra….non capisco questa differenzA”.

Questo uno dei tanti commenti sotto il post dell’imprenditrice digitale.

Il problema con l’antitrust

Non è un anno semplice per l’influencer Chiara Ferragni. Il 2022 infatti non è iniziato nel migliore dei modi, dopo le polemiche su Sanremo, le continue crisi con il marito Fedez, l’imprenditrice digitale deve fare i conti con il Codacons e l’Antitrust.

Tutto è nato lo scorso Natale, quando la Ferragnez ha deciso di avviare una collaborazione con l’azienda Balocco per vendere dei pandori a scopo benefico. La signora Ferragni pare sia stata accusata di pubblicità ingannevole poiché sui social avrebbe raccontato che più panettoni vendevano e più alta sarebbe stata la somma da donare all’ospedale di Torino.

In realtà, l’Antitrust, li ha accusati per pratica commerciale scorretta. Inoltre, le fiamme gialle hanno avviato alcuni accertamenti su Fenice Srl e TBS Crew, le due società di proprietà dell’influencer che si occupano della gestione del suo marchio.

Dopo la multa con la Rai di 170 mila euro per la pubblicità occulta, l’imprenditrice digitale adesso rischia di cadere in una nuova sanzione da pagare.