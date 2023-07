Aggiungila alla tua TV e guarda i canali di tutto il mondo: il trucchetto dei furbi

By

Aggiungila alla tua TV e guarda i canali di tutto il mondo: questo il trucchetto utilizzato dai più furbi.

Come guardare i canali di tutto il mondo senza spendere soldi in abbonamenti costosi? Ecco il trucchetto dei furbi: aggiungila alla tua TV e risolvi il problema.

Abbonamenti TV e canali internazionali

La televisione è stata davvero una grande invenzione, impossibile farne a meno. Sebbene siano passati ormai tanti anni dal primo dispositivo – una scatola con 2 canali – portato in Italia e nel mondo, oggi continuano invece ad arrivarne sempre di nuovi, con tecnologie integrate che consentono agli utenti di poter usufruire di tanti canali e programmi.

Non ci si annoia sicuramente a guardare la televisione. La scelta è davvero infinita. Possiamo guardare film, documentari, serie TV, programmi di storia, cultura e cucina: ce n’è insomma di ogni per i gusti di tutti.

Con la possibilità poi di fare gli abbonamenti è possibile anche vedere in Italia programmi destinati alle televisioni internazionali. A questo proposito, oggi vogliamo parlare di un trucco che viene utilizzato dai furbetti per guardare i canali di tutto il mondo senza spendere un centesimo: aggiungila alla tua TV e scopri che cosa succede.

Aggiungila alla tua TV e guarda i canali di tutto il mondo

Come guardare i canali di tutto il mondo senza fare abbonamenti? Ecco il trucco utilizzato dai furbetti: aggiungilo alla tua TV e preparati alla magia.

Sappiamo che per usufruire di offerte televisive variegate, talvolta è necessario sottoscrivere degli abbonamenti anche piuttosto dispendiosi che ci garantiscono però di guardare programmi trasmessi anche nelle televisioni internazionali.

I furbi che non vogliono pagare gli abbonamenti hanno escogitato un sistema che permette di trasmettere sulle televisioni italiane i canali di tutto il mondo. Il tutto a costo zero. In cosa consiste questo metodo?

Servono solo due lattine – per esempio quelle di coca-cola – svuotate della bevanda e una gruccia, di quelle che si utilizzano per appendere i vestiti. Prendi le due lattine e attaccale alla stampella utilizzando del nastro biadesivo o del nastro isolante.

Procurati poi un cavo SDI standard, di quelli che si utilizzano per le antenne della televisione, e con un taglierino incidi la parte iniziale dell’antenna che dovrà essere privata della copertura in plastica. Vedrai che uscirà fuori quella che in gergo tecnico si chiama “treccia metallica”.

Gira la parte superiore della treccia intorno a se stessa e sempre con un taglierino, continua a sfilare la plastica dal tuo cavo SDI. Procurati poi dei terminali noti tecnicamente come “coccodrilli”.

Piega il filo di ferro che hai tirato fuori dal cavo dell’antenna e fallo passare all’interno del tuo “coccodrillo”. Isola con del nastro adesivo. Con un secondo terminale, ricopri invece la treccia metallica e ancora una volta usa del nastro isolante per fissare il tutto.

Taglia anche le altre estremità del cavo fino a quando non vedrai spuntare il solito filo di ferro che dovrà essere ricoperto con una spina che viene utilizzata per effettuare i collegamenti alla TV.

Utilizza il nastro isolante per fissarla. A questo punto bisogna attaccare i coccodrilli alle linguette delle lattine e appendere l’antenna il più in alto possibile per avere un migliore segnale.

Collega poi il cavo alla televisione e prova a fare zapping: vedrai che sulla tua televisione compariranno canali internazionali. Questo metodo viene utilizzato da molti furbetti. Il consiglio è di sottoscrivere sempre abbonamenti evitando di incappare in pratiche illegali.