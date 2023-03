Pogba non convocato contro il Friburgo per motivi disciplinari

La Juventus si appresta ad affrontare la partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League che vedrà la squadra contrapposta al Friburgo. Una notizia, però, ha attirato l’attenzione mediatica e si tratta del fatto che Paul Pogba, nonostante sia rientrato durante la partita del derby contro il Torino dopo un periodo di assenza, non sarà presente in campo.

La notizia è ufficiale e non si tratta di un’insinuazione. Il numero dieci della Juventus Pogba non è stato convocato da Allegri e la motivazione non è da attribuire ad una causa di salute. La convocazione è saltata a causa di una vicenda che gli è costata un provvedimento disciplinare che è il secondo voluto dall’allenatore della Juve.

La Juventus affronterà gli ottavi in Europa League contro il Friburgo

La Juventus è arrivata nuovamente al momento di un confronto in Europa e ora, dopo che ha eliminato ai play off il Nantes all’Allianz Stadium, si appresta ad affrontare il Friburgo.

Si tratta della gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League e la speranza è quella di ritrovare equilibrio dopo la sconfitta avvenuta in serie A con la Roma di Mourinho.

L’allenatore Allegri ha spiegato che la Juventus cercherà di “creare i presupposti per essere in vantaggio al ritorno” ma negli ottavi di finale, che la vede contrapposta al Friburgo, non potrà avere in campo Paul Pogba, Samuel Iling-Junior Ma anche Mattia De Sciglio.

Pogba non sarà presente agli ottavi di finale per motivi disciplinari

Paul Pogba non prenderà parte alla partita Juventus Friburgo che rappresenta l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Questa volta non si tratta però di motivazioni inerenti la sua salute o di infortuni, la ragione per la quale Allegri ha deciso di non convocarlo, dopo un’assenza che è pesata alla squadra, è qualcosa che riguarda un suo comportamento.

Il calciatore della Juventus si è presentato in ritardo all’appuntamento per il ritiro pre partita e questo ha scatenato l’ira di Allegri che, come provvedimento, non è stato convocato per la partita col Friburgo.

L’assenza del numero dieci bianconero segna il secondo provvedimento disciplinare, dato che il primo è stato emesso nei confronti di Kean che ha ricevuto una multa per essere stato espulso soltanto 40 secondi dopo aver fatto il suo ingresso in campo nella partita contro la Roma.

Nonostante la notizia che non abbia problemi fisici sia stata accolta con favore dai tifosi, si evince che Allegri non ha più intenzione di perdonare atteggiamenti che dimostrano poco impegno e dedizione e inoltre sottolinea il fatto che chi sbaglierai d’ora in poi sarà punito.

Il ritardo di Pogba alla cena pre ritiro è costata la presenza al fianco della Juventus agli ottavi di Europa League e in questo momento la disciplina è un elemento momento molto importante per l’allenatore bianconero.

Una situazione difficile che si aggiunge alla già complicata vicenda che ruota attorno ai cambio vertici della Juve e che, oltretutto, nel momento in cui sembrava aver ripreso un certo equilibrio l’entusiasmo è stato smorzato dalla vicenda di Kean e ora ad agitare le acque ci ha pensato Pogba.

Allegri aveva riferito in merito al provvedimento di Kean che: “Siccome abbiamo tre mesi e tante partite da giocare, c’è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori. Errori che facciamo tutti, lui l’ha fatto, ha pagato e ne uscirà più maturo”.

Ora quell’errore è stato compiuto da Pogba che non potrà quindi scendere in campo questa sera per riuscire ad allungare il proprio minutaggio dopo lo stop che ha dovuto seguire.