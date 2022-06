Pogba-Juventus, è fatta!

Non ci saranno intoppi improvvisi, Paul Pogba diventerà presto un giocatore della Juventus e tornerà a Torino dopo sei stagioni, l’incontro di oggi ha sciolto gli ultimi dubbi e ed il francese verrà annunciato nei primi giorni di Luglio.



Domani verrà sorteggiato il calendario della prossima Serie A dove il Milan proverà a difendere il titolo di Campione d’Italia dall’assalto di Inter e Juventus che stanno dando vita ad un calciomercato ricco di colpi di scena.

Stagione fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri che non può più sbagliare dopo le delusioni delle ultime due stagioni e ha l’obiettivo di tornare competitiva fin dalle prime giornate di un campionato anomalo che, a causa dei Mondiali in Qatar, subirà un’interruzione di circa due mesi.

