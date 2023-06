Pochi conoscono la vera funzione di questo pulsante in auto: eppure è utilissimo

La vera funzione di questo pulsante in auto la conoscono in pochissimi eppure è estremamente utile. Ecco cosa significa questo simbolo e perché dovresti iniziare a sfruttare questa funzionalità anche tu.

Cosa rappresenta questo pulsante in foto? È presente su tutte le automobili ma quasi nessuno lo usa perché si ignora completamente la funzione utilissima che assolve.

Macchine e misteri: conosci il significato di ogni pulsante?

Impossibile fare a meno della macchina, soprattutto in un’epoca come la nostra in cui la vita è particolarmente frenetica. C’è chi utilizza l’auto solo quando necessario, per esempio per recarsi a lavoro e per fare compere. C’è chi invece ha una vera e propria passione che manifesta con l’acquisto frequente di nuove vetture.

A prescindere dal modello dell’automobile, che sia più vecchia o super moderna, saprai benissimo che ci sono tanti pittogrammi o icone luminose (le cosiddette “spie”) che spesso compaiono sul tuo quadrante.

Della maggior parte di queste icone, le persone ignorano il significato. E tu le conosci davvero tutte? Alcune di esse sono davvero importanti perché possono segnalare un guasto ai freni o la necessità di cambiare olio o acqua.

Oltre alle spie luminose, ci sono anche dei pulsanti che hanno un significato preciso ma che come i pittogrammi, spesso vengono ignorati o utilizzati nel modo sbagliato. Alcuni sono di facile interpretazione, altri più complessi da decifrare.

Eppure, anche in questo caso è importante capire quale funzione assolve ogni tasto. D’altronde, se sono stati inseriti un motivo ci sarà! Impara dunque a conoscere la tua macchina in modo da sfruttare pienamente tutti i comfort e le funzionalità che ti mette a disposizione.

Oggi vogliamo portare la tua attenzione su un pulsante in particolare che si trova in ogni auto. Facciamo proprio riferimento a questo che vedi in foto. Sai a che cosa serve? Tutti lo ignorano eppure è utilissimo.

La vera funzione di questo pulsante in auto

Osserva con attenzione questo pulsante indicato in foto. Lo puoi guardare anche più da vicino semplicemente entrando nell’abitacolo della tua autovettura. A cosa serve questo tasto? Cosa succede se premi questo pulsante sui cui è disegnata una macchina con una freccia rivolta verso il veicolo? Te lo sveliamo subito: è il tasto che attiva il ricircolo dell’aria.

Se è illuminato significa che è in funzione, in caso contrario che è spento. Quando è importante utilizzarlo? Questo pulsante serve raffreddare l’aria più velocemente all’interno della nostra autovettura ma anche a migliorare la qualità dell’aria interna all’abitacolo.

Attenzione a non confondere questo tasto con quello di accensione del climatizzatore: sono completamente diversi. Sai come funziona l’aria condizionata in auto? Te lo spieghiamo in maniera molto semplice.

In un circuito pressurizzato viene introdotto del gas refrigerante – che a sua volta viene compresso – il quale, con l’attivazione del pulsante di refrigerazione, immette nel veicolo aria fredda che però altro non è che aria calda proveniente dall’esterno.

Diverso è ciò che succede quando attiviamo il pulsante di ricircolo dell’aria. Se attiviamo questa funzione, nel veicolo non facciamo entrare aria calda dall’esterno che poi diventa fredda attraverso il sistema di refrigerazione, ma semplicemente si riutilizza l’aria interna già presente nel veicolo. Le griglie esterne dell’auto si chiudono e così l’aria esterna non può entrare in macchina.

Quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questo tasto?

Innanzitutto, esso consente un raffreddamento più veloce del veicolo. Tale raffreddamento dipende dal lavoro di un compressore che a seconda anche della temperatura interna all’abitacolo può produrre aria fredda più o meno velocemente.

Se la temperatura interna è molto alta, il compressore dovrà lavorare a più alta intensità raffreddando l’aria calda e convertendola in fredda. Al contrario, se invece la temperatura non è eccessivamente alta all’interno dell’abitacolo, il compressore lavorerà più velocemente. Cosa succede quindi? Che si blocca il flusso esterno di aria calda e si utilizza solo l’aria interna all’abitacolo che intanto si sarà raffreddata.

Se utilizzato in questo modo, il tasto di ricircolo dell’aria è davvero utilissimo: esso ti consente di risparmiare sul carburante. Altro vantaggio derivante dall’uso di questo pulsante: se lo attivi, eviti che l’aria inquinata che c’è fuori possa entrare nell’abitacolo del tuo veicolo.

Se per esempio non puoi tenere i finestrini aperti perché fuori c’è un incendio o perché sei vicino ad una discarica, il ricircolo d’aria ti tornerà davvero molto utile. Anche se soffri di allergia ai pollini, il tasto in questione ti salverà la vita: esso impedisce ai pollini esterni di entrare in auto.

Vediamo ora quali sono invece gli svantaggi che possono derivare dall’accensione di questo pulsante. Non dovresti accenderlo se:

la temperatura fuori non è troppo calda perché altrimenti si genera prima condensa e poi vapore con il risultato finale di vetri appannati;

se stai in macchina troppe ore: finirai per respirare sempre la stessa aria, quella del tuo respiro.

Gli esperti consigliano di non utilizzare questa funzione per più di 10 minuti e di pulire o cambiare regolarmente i filtri d’aria presenti nell’abitacolo. Ora anche tu sai qual è la vera funzione di questo pulsante in auto e dal momento che sei venuto a conoscenza anche dei vantaggi e degli svantaggi che da esso derivano, potrai usare questo tasto, sicuramente utilissimo, con maggiore consapevolezza.