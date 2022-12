Geranio sano e rigoglioso: con 1 cucchiaio di questo prende subito vita

Il geranio è uno dei fiori più diffusi in Italia. Li troviamo spesso in giardino o in terrazzo e grazie ai loro colori e alla loro bellezza rendono il luogo in cui si trovano elegante e accogliente. Ma come si possono rendere sani e rigogliosi? Basta un cucchiaio di questo ingrediente: scopriamo di più.

I gerani, come tutti i fiori, hanno bisogno di cure e attenzioni, proprio per questo, è necessario mettere in pratica alcune regole in modo che ottengano una fioritura impeccabile. Se i vostri gerani sono spenti e dall’aspetto non affatto sano, sicuramente state sbagliando qualcosa. Proprio per questo, oggi, vi sveliamo un metodo efficace che renda questo fiore rigoglioso e sano: scopriamo l’incredibile trucchetto che in pochi conoscono.

Come curare i gerani: tutti i dettagli

Se volete che il vostro geranio sia impeccabile, dovrete tenerlo d’occhio tutti i giorni, ad esempio, se notate delle foglie morte o fiori secchi, eliminatele subito, altrimenti toglieranno energia inutile alla vostra pianta, aiutatevi con delle forbici da giardino.

Inoltre, ogni anno, mettere il geranio in un vaso un po’ più grande del precedente. Scegliete sempre una terra argillosa, anche se sarebbe meglio utilizzare una specifica per questo tipo di fiori.

L’irrigazione è fondamentale, proprio per questo, è necessario annaffiarla con l’acqua tiepida. In estate, la terra non deve mai essere secca, assicuratevi che sia sempre umida. Ma in inverno, fate attenzione, perché il gelo potrebbe farle morire. Inoltre, non bagnate mai le foglie.

Se il vostro geranio non fiorisce, sicuramente è perché c’è qualche problema. Una delle cause più comuni è proprio la posizione della pianta. La dovrete esporre al sole, dato che la luminosità è veramente importante.

Anche la potatura non è da meno, la dovrete fare all’inizio della primavera e dovrete eliminare solamente gli steli secchi e appassiti. Però, non tutti sanno che esiste anche un trucchetto per far crescere il geranio in maniera impeccabile e sano. Vi servirà un ingrediente, stiamo parlando dell’amido di mais: scopriamo di più.

L’amido di mais nei gerani: il trucchetto infallibile

L’amido di mais viene utilizzato spesso in cucina, ma in realtà è molto utile per il giardino. Soprattutto per i gerani che vengono colpiti molto spesso dai parassiti. Vi basterà mettere un cucchiaio di maizena e nel vaso e allontanerà ogni tipo di verme.

Si tratta di un rimedio naturale, economico ed efficace, infatti, non è affatto aggressivo per la pianta, dato che il suo odore e le sue proprietà daranno fastidio ai parassiti. Inoltre, migliorerà la terra perché aiuta lo sviluppo delle radici. Non solo, ripristinerà l’umidità. In poco tempo, vedrete i risultati, i vostri gerani saranno sin da subito sani e avranno un colore accesso e vivace. Ritorneranno finalmente in vita.