Più c’è e meno lo vedi, riesci a dirmi cos’è? La risposta riescono a darla i furbi

La risposta all’enigma che ti proponiamo oggi potrà essere data soltanto dalle persone più furbe. Sei pronto a metterti alla prova?

Ti sembrerà strano ma la risposta all’enigma che ti stiamo per sottoporre non è poi così scontata. Continua a leggere e vedrai perché.

La risposta non è scontata

Dare una risposta ad un enigma non è un’attività così scontata. Essa, infatti, richiede attenzione e deduzione logica.

Un enigma è un rompicapo o un mistero insolubile che presenta una sfida intellettuale. È una situazione in cui ci sono informazioni limitate o ambigue e che richiede una soluzione o una risposta. Gli enigmi possono essere presentati sotto forma di domande, indovinelli, giochi di logica o qualsiasi altra sfida che richiede un ragionamento creativo o analitico per poter essere risolto.

Gli enigmi sono spesso utilizzati come forma di intrattenimento o come strumento educativo per stimolare il pensiero critico e la risoluzione dei problemi. Possono essere presenti in giochi, libri di enigmi, cruciverba, film, e persino nei miti e nelle leggende.

Risolvere un enigma richiede solitamente l’applicazione di abilità cognitive come la logica, la deduzione, il pensiero laterale e la creatività. Gli enigmi possono essere di varie difficoltà, dalle sfide relativamente semplici che richiedono solo un po’ di ragionamento, a enigmi estremamente complessi che richiedono una conoscenza approfondita e una capacità di pensare in modo innovativo.

L’enigma di oggi

A partire dalla frase che stiamo per sottoporti, dovrai comprendere di cosa stiamo parlando. Sei pronto? La frase è:

Più c’è, meno lo vedi

Pensaci bene: quale potrebbe essere la risposta all’indovinello? Se non riesci a risalire alla risposta continua a leggere perché te la forniamo noi.

Oscurità o buio potrebbero essere la risposta alla domanda posta nell’indovinello. Infatti, se ci pensiamo bene, nel contesto dell’enigma, più l’oscurità è presente, meno oggetti o dettagli sono visibili. L’oscurità è un concetto che indica l’assenza di luce o la presenza di condizioni in cui la luce è scarsa, rendendo difficile vedere ciò che ci circonda.

Il buio è un termine che descrive l’assenza di luce o la presenza di una quantità molto limitata di luce. È l’opposto della luminosità o della presenza di luce visibile. Nel contesto della percezione umana, il buio si verifica quando i nostri occhi non ricevono abbastanza fotoni di luce per stimolare i recettori visivi e creare un’immagine visibile.

Il buio può essere causato da diversi fattori. Durante la notte, quando il Sole è al di sotto dell’orizzonte, l’assenza di luce solare rende l’ambiente circostante buio. In ambienti chiusi, l’assenza di illuminazione artificiale può creare condizioni di buio. Inoltre, il buio può essere provocato da oggetti o barriere che impediscono il passaggio della luce. Ecco perché è facile intuire che la risposta all’enigma è proprio buio.