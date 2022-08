Pitone lungo 5 metri entra in casa, il proprietario se lo ritrova così: scena terrificante

Pitone di 5 metri che si aggira per casa tranquillamente? Per quanto si possa non avere timore di questi animali affascinanti, ritrovarselo che vaga per tutti gli ambienti non deve essere per nulla facile.

Capitano cose strane nel mondo e non sempre hanno una spiegazione valida. Nel momento in cui un pitone entra in casa propria e porta i suoi cinque metri ad esplorare le stanze, tutto diventa leggermente difficile da gestire. Una scena mai vista prima e terrificante agli occhi di tutti.

Cosa fare quando un serpente entra in casa?

Capita spesso che un serpente si possa intrufolare in casa e vagare alla ricerca di una via di uscita? In realtà no, i casi sono veramente pochi e rarissimi. Di solito, questi animali tendono a stare nascosti in mezzo all’erba alta dei giardini e non farsi vedere da nessuno.

Nel momento in cui sbagliato e si ritrovano all’interno di una abitazione è perché sono “domestici” e si sono persi, cercando la loro casa tra quelle che sono in zona. Non ci sono regole su cosa fare quando un serpente entra in casa, perché le tipologie sono differenti così come il grado di possibile pericolosità.

La cosa più intelligente è non cercare di afferrarlo, allontanarsi e chiamare immediatamente i soccorsi – prediligendo la protezione animali che interverrà prontamente.

Pitone di 5 metri in giro per casa: una scena da brividi

Tuttavia, capitano anche delle scene incredibili che poi fanno il giro del web per quanto siano quasi del tutto straordinarie. Stiamo parlando di un pitone di 5 metri che entrato nella camera da letto di una persona passando dalla finestra.

Un episodio che non è passato inosservato ed è stato immortalato da alcuni scatti che hanno fatto il giro del web. Il vicino di casa ha lanciato l’allarme nel momento in cui ha visto l’animale sul tetto della donna, strisciare indisturbato sino alla finestra per poi entrare.

La donna, quando è entrata in camera da letto si è ritrovata faccia a faccia con il pitone dalla lunghezza di quasi sei metri e ha chiamato il marito. Tutto questo è accaduto il 23 agosto in Inghilterra, in un quartiere dell’Hampshire.

Il pitone ha una lunghezza pari a cinque metri e mezzo adottato da un vicino di casa. Per qualche motivo l’animale è scappato ed è andato a curiosare nella camera della letto di questa signora a Chandler’s Ford.

Jenny Warwick, la donna che ha fatto questo incontro singolare nella sua camera da letto, ha risposto ad alcune domande della TV Locale. Ha confermato di essere rimasta scioccata e che il marito, in un primo momento, non ha creduto alle sue parole. Solo quando ha raggiunto la camera, l’uomo ha potuto vedere con i suoi occhi il pitone girare sul pavimento e urlare dalla paura.

Il timore era che, spaventato, il pitone potesse in qualche modo accerchiarli e attaccare loro. Subito dopo hanno capito quanto fosse innocuo, alla ricerca della sua teca e del suo solito cibo. Il proprietario è arrivato a prenderlo non appena è stato chiamato, scusandosi con i vicini per questa visita senza invito.