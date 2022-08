Lukaku si ferma per un problema muscolare, salta il derby?

Piove sul bagnato per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver perso nettamente il big match contro la Lazio, dovrà rinunciare a Lukaku, il centravanti belga ha accusato un problema muscolare e rischia un paio di settimane di stop



Il centravanti belga salterà sicuramente la sfida di mercoledì contro la Cremonese ed al momento è in forte dubbio la sua presenza nella delicata sfida di sabato quando i nerazzurri affronteranno il Milan campione d’Italia.

Le prossime due partite saranno fondamentali per i nerazzurri che dovranno riscattarsi dopo la brutta prestazione fornita all’Olimpico di Roma davanti ad una Lazio che per 90 minuti ha manifestato una netta superiorità sia tattica che tecnica.

L‘Inter ha deciso di affidare totalmente il proprio attacco a Romelu Lukaku e l’assenza del classe ’93 sarebbe un duro colpo in vista di un derby che al momento vede i nerazzurri partire sfavoriti rispetto ai rivali.

Inter, Lukaku va KO ora tocca a Dzeko

Romelu Lukaku è stato uno dei peggiori in campo nella disastrosa trasferta capitolina dei nerazzurri ma la presenza del centravanti belga è una sicurezza per la manovra interista con Lautaro Martinez che ora dovrà tornare a fare coppia con Edin Dzeko, calciatore che già nella passata stagione ha spesso dimostrato di essere decisivo.

In queste prime tre partite ufficiali “Big Rom” ha dimostrato di essere ancora lontano dalla condizione fisica ottimale ed il problema muscolare rischia di complicare ulteriormente la stagione del belga che dovrà stare fermo per qualche giorno.

Nelle prossime ore la società interista renderà note le condizioni di Lukaku ma al momento risulta difficile ipotizzare la presenza del classe ’93 nel derby di sabato.

Con Lautaro Martinez sempre più leader dell’attacco, Simone Inzaghi si affiderà probabilmente all’esperienza di Edin Dzeko che già nella scorsa stagione aveva dimostrato di trovarsi molto bene con l’argentino e di essere estremamente funzionale al gioco dell’ex allenatore della Lazio.

Grande ansia per i tifosi interisti che sperano di ricevere buone notizie e di poter tornare presto ad ammirare il proprio campione a San Siro in una stagione che è cominciata con tante difficoltà per l‘Inter.

Marotta ha costruito una squadra forte dando al proprio allenatore una rosa profonda e ricca di alternative: l’infortunio di Romelu Lukaku non potrà e non dovrà essere un alibi per i nerazzurri che hanno l’obbligo di competere fino all’ultimo per la vittoria dello scudetto con il Milan.