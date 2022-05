Sarebbe finita nel sangue, a Pistoia, la scoperta di un tradimento. Un uomo avrebbe sorpreso la fidanzata a letto con l’amante e l’avrebbe accoltellata al culmine di una lite.

L’aggressore sarebbe un uomo di 40 anni rimasto anch’egli ferito durante la colluttazione esplosa dopo la scoperta del tradimento. La donna colta in flagrante dal compagno sarebbe stata accoltellata.

L’aggressione si sarebbe consumata a Cutigliano, in provincia di Pistoia, dove una donna sarebbe stata colpita con un coltello da cucina dal compagno che l’avrebbe sorpresa a letto con l’amante.

Il fatto si sarebbe verificato ieri, 15 maggio, all’interno dell’abitazione della coppia, e la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale a Prato poco dopo il grave ferimento. Le sue condizioni sarebbero apparse immediatamente gravissime.

Il compagno della donna, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe un uomo di 40 anni fermato poco dopo la brutale aggressione ai danni della fidanzata. Originario di Firenze, sarebbe stato arrestato dai carabinieri e a suo carico graverebbe l’accusa di tentato omicidio.

Le condizioni della compagna, raggiunta da diverse coltellate, attualmente sarebbe ricoverata in condizioni ritenute gravissime. Poche ore fa la donna si sarebbe risvegliata, riporta TgCom24, ma le profonde lesioni all’addome non consentirebbero di sciogliere la prognosi.