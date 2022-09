Mattia Maestri: il “Paziente 1” del Covid riparte dallo sport

il Paziente 1 del Covid Mattia Maestri è ora pronto ad una nuova ed entusiasmante sfida. Ha deciso infatti di partecipare ad un triathlon affermando che: “Questa per me sarà una rinascita“. Lo vedremo infatti partecipare a metà settembre all’Ironman 2022 programmata a Cervia.

Mattia Maestri si mette alla prova con una nuova sfida e decide di iscriversi e partecipare ad un triathlon dopo svariate visite medica per confermare il suo stato di salute. Ed è così che lo vedremo partecipare a questa sfida fino al traguardo che si terrà a metà settembre.

Dopo il Covid a quanto ci dice Maestri si è sentito di voler provare fare questo grande passo per se stesso affermando che ha ancora più voglia di mettersi in gioco. Il 40enne di Codogno famoso per essere stato il primo paziente di Covid in Italia, ora riparte dallo sport.

Vediamo come ha preso la decisione di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura.

Le parole di Mattia Maestri

“Dopo essere stato il primo paziente Covid ho deciso di mettermi alla prova“, queste le parole di Mattia Maestri, il 40enne di Codogno. Famoso per aver riscontrato per primo il virus in Italia ora ha decido di buttarsi in questa nuova avventura.

Maestri infatti parteciperà al triathlon l’Ironman 2022 che si terrà tra il 15 e il 18 settembre a Cervia. Prima di dare l’ok però l’ex paziente Covid ha dovuto sottoporsi a diverse analisi e visite mediche così da assicurarsi di poter partecipare alla famosa gara senza problemi.

Si augura e ci auguriamo tutti di poterlo vedere sorridente al traguardo di questa fantastica avventura che lo vede in corsa.

Mattia Maestri riparte ancora una volta dallo sport

Diventato celebre come il “Paziente 1” ora verrà ricordato anche per questa nuova sfida che lo attende a settembre. Tra il 15 e il 18 settembre infatti si terrà a Cervia il triathlon Ironman 2022 al quale Maestri parteciperà con gran gioia.

Si mette quindi in gioco, ma lo fa con una delle sfide più impegnative che esistano: l’Ironman 2022. Per partecipare ha dovuto sottoporsi a diverse visite mediche per confermare che il suo stato di salute sia adeguato allo sforzo, al quale sottoporrà il suo fisico a metà settembre.

Dopo aver sconfitto il Covid per Maestri certamente questa sarà una passeggiata più che una sfida. Ci auguriamo di vederlo sulla pista sorridente e pronto ad arrivare a questo traguardo personale con la grinta adeguata per questa avventura.