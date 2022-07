Pippo Baudo, le sue condizioni preoccupano: torna il figlio dall’Australia

Il grande conduttore tv Pippo Baudo è assente dagli schermi da molto tempo e la preoccupazione per la sua salute è dilagata. Ma ora parla il figlio segreto Alessandro, che spiega le condizioni di suo padre.

Pippo Baudo è un baluardo della televisione italiana, colui che l’ha abitata per decenni e che ha fatto parte dei programmi più importanti del nostro Paese.

Talent scout, conduttore e intrattenitore, ormai è da un po’ che Baudo non si vede più in tv e in molti si sono preoccupati per la sua salute. A chiarire le cose è il figlio Alessandro, tornato dall’Australia per stargli vicino.

Come sta Pippo Baudo? Parla il figlio

Da diversi mesi Pippo Baudo non appare più in tv: era ottobre 2021 quando il conduttore italiano per eccellenza apparve a Ballando con le Stelle, il programma presentato da Milly Carlucci che lo ospitò come ballerino per una notte.

Dopo quel momento, Baudo non è più comparso in nessuna trasmissione televisiva, rifiutando anche l’invito di Alfonso Signorini al GF Vip, dove la sua ex Katia Ricciarelli era concorrente.

Tutti si chiedono come sta l’ex conduttore, che oggi ha 86 anni, e c’è molta preoccupazione nell’aria per le sue condizioni di salute.

Finalmente rompe il silenzio Alessandro Baudo, figlio di Pippo riconosciuto solo nel 2000. Tornato dall’Australia, Alessandro ha parlato con il settimanale DiPiù riferendo qualche notizia sul padre.

A quanto pare, Pippo è ancora forte e vivace, come sempre è stato. Certo ha la sua età, come dice il figlio, ma non si arrende. Alessandro ha anche spiegato perché è tornato dall’Australia:

“Ho deciso di lasciare l’Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me è anche un modo per dirgli: ‘Sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro'”.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio segreto di Pippo

Alessandro Baudo per anni è stato il figlio segreto del celebre conduttore, concepito con Mirella Adinolfi che ebbe con il conduttore una relazione extra coniugale.

Quando la donna ha scoperto di essere incinta di Pippo Baudo, era sposata con Tullio Formosa, ex dirigente Rai, con cui aveva già due figli. All’epoca fu Formosa a riconoscere Alessandro, ma Pippo fu presente nella sua vita almeno fino ai suoi sei anni.

Per Alessandro, quando i genitori si trasferirono in Australia, Pippo rimase lo zio italiano e Formosa fu il suo vero padre. Poi, all’età di 30 anni la mamma gli raccontò tutto e nel 2000 Baudo lo riconobbe, dopo il test del DNA.

Alessandro ha tutta la famiglia in Australia, tra cui la mamma Mirella, un figlio e due nipoti. Ma ora ha deciso di restare in Italia, per potersi prendere cura di suo padre Pippo.