Arriva una violenta discesa di aria artica russa, la neve minaccia queste regioni italiane

La primavera è lontana con questa aria artica russa in arrivo, direttamente su queste regioni italiane: gelo e neve in arrivo.

Se qualcuno stava aspettando un accenno di primavera, purtroppo dovrà aspettare ancora un po’ di tempo perché l’aria artica russa sta arrivando. Freddo e gelo saranno i protagonisti assoluti per i prossimi giorni, abbracciando alcune zone in particolare mentre le altre saranno interessate da abbondanti rovesci. In realtà, nelle ultime ore si è già potuto assistere ad un importante cambiamento climatico con l’abbassamento delle temperature e non poche nevicate a basse quota.

Aria artica dalla Russia: quando arriva?

Sono proprio gli ultimi periodi di freddo e gelo prima che arrivi la primavera. Per ora l’Italia è presa d’assalto da temperature rigide con pioggia e neve in pianura. Sino al 4 marzo non ci saranno miglioramenti e le piogge frequenti si registreranno al Centro e Sud, con nevicate sparse sino a 1.000 metri.

L’aria artica russa è in arrivo con il Ciclone Invernale che cammina verso il Tirreno, accompagnandosi da non poche perturbazioni che iniziano da Ovest e arrivano sino ad Est. Nelle prossime ore le isole maggiori noteranno un peggioramento con piogge intense e temporali, sempre con temperature al di sotto della media stagionale.

Quando si parla di Ciclone invernale, si deve far riferimento ad una condizione particolare del tempo come avvenuto in Liguria nelle ultime ore. Gli esperti fanno notare di come una violenta discesa di aria gelida sia arrivata dalla Russia, passando dalla Spagna per poi raggiungere la Francia. Le nevicate e i nubifragi si sono quindi abbattuti sulla Liguria e poi nel resto dell’Italia del Nord.

Quali sono le regioni interessate dal vertice russo?

Nei prossimi giorni ci saranno delle giornate con brutto tempo intenso e nevicate sino a bassa quota. L’aria gelida che arriva dalla Russia interesserà le zone del Nord Italia scendendo sino al Sud e Isole Maggiori.

La caratteristica principale di questo ciclone è il freddo intenso, con un rimando all’inverno classico di dicembre/gennaio.

Un percorso che non lascerà nessuno indietro, infatti il Ciclone interesserà tutte le Regioni italiane.

È un momento molto importante per il meteo e per i suoi cambiamenti in questo periodo. Marzo lascerà comunque lo spazio alle belle giornate a partire dalla seconda metà del mese, tuttavia sarà bene portarsi dietro l’ombrello perché le giornate di pioggia sono sempre in agguato.

Quando arrivano i primi momenti di primavera? Verso fine marzo si respirerà un’aria diversa lasciando spazio alle temperature gradevoli e al sole caldo che illumina le giornate. In questi giorni, al contrario, freddo e neve saranno ancora i veri protagonisti italiani sino a quando il Ciclone invernale non avrà terminato il suo percorso Regione dopo Regione.

Gli esperti consigliano sempre di dare un occhio alle previsioni del tempo giornaliere, proprio perché venti e correnti potrebbero cambiare la situazione attuale in poche ore.