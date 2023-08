Pioggia e temporali irrompono in queste regioni: dove crollano le temperature

L’estate rovente sta per concederci una tregua? Ecco cosa dicono le ultime previsioni meteorologiche: pioggia e temporali irrompono in queste regioni. Qui crollano le temperature.

Torna l’autunno in Italia, secondo gli esperti del tempo. Tra poche ore in queste regioni crolleranno le temperature. Proprio qui stanno per arrivare violenti temporali e grandinate. Attenzione.

Crollano le temperature: stop al caldo rovente

L’Italia si prepara a dire addio al caldo rovente e a temperature record? Sembra proprio di sì. Le ultime previsioni meteo ribaltano completamente la situazione climatica.

Da metà giugno, il nostro Stivale si è ritrovato protagonista di uno scenario climatico senza precedenti. In tutte le regioni italiane, persino in quelle settentrionali, si sono registrate temperature altissime.

L’estate nelle regioni meridionali e centrali è da sempre bollente ma mai come quella di quest’anno. Mentre a Roma si sono toccati i 42 gradi, in Puglia, Basilicata e Campania anche 45 gradi, in Sicilia si sono sfiorati addirittura i 50 gradi. Ciò che è successo in questa bellissima isola è stato terribile: incendi disastrosi che hanno distrutto località e territori naturali.

Anche al Nord il caldo non ha dato tregua ai cittadini. A Milano e ad Alessandria si sono toccati i 37 gradi, temperature record per questo versante dello Stivale che è caratterizzato sempre da estati calde ma con temperature tollerabili. A quanto pare però, tutto sta per cambiare, di nuovo. Arriva il maltempo in queste regioni: qui si attendono nubifragi e grandinate.

Piogge e temporali irrompono in queste regioni

Il caldo ha deciso di concedere una tregua all’Italia? Sembra proprio di sì. I meteorologi hanno delle notizie che potrebbero far piacere a tanti, agli amanti del fresco, e dispiacere ad altri, quelli che adorano l’estate.

In realtà, per quanto tutti desideriamo ardentemente una diminuzione delle temperature che sono davvero troppo alte, gli esperti del tempo ci avvertono: il caldo si attenua per un po’ ma lascia il posto a temporali violenti, piogge e anche grandinate. Ecco le regioni in cui irrompe il maltempo.

A parlare è il meteorologo Paolo Sottocorona che annuncia l’arrivo di una perturbazione inattesa che interesserà soprattutto le regioni settentrionali. La pioggia prevista per lo scorso fine settimana ha bagnato solo alcune città del versante settentrionale e in maniera più copiosa quelle meridionali. Pioggia e temperature basse si sono registrate anche in Campania in cui si sono toccati i 26 gradi, temperature cioè tipicamente primaverili.

Cosa succederà invece nei prossimi giorni? Lo scopriamo. Piogge e temporali irrompono nelle regioni del Nord in cui è probabile che si verifichino anche grandinate violente. Le temperature si abbasseranno anche di 13 gradi a causa di correnti di aria fredda provenienti dall’Atlantico e che sono già in transito verso l’Italia.

Nubi e precipitazioni intense anche in Liguria e Toscana. Piogge e temporali anche in Umbria, Lazio, Marche e altre regioni del Centro Sud. A Sud e sulle Isole, nuvole e cielo coperto ma senza piogge, almeno per il momento.

Il caldo rovente dell’estate 2023 ci concederà dunque una breve tregua. Breve sì, perché dal 14 agosto cambia di nuovo ogni cosa. L’Italia accoglierà una nuova ondata di calore, la terza, che ci terrà compagnia per almeno 10 giorni.