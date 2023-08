Covid, cade anche l’ultima regola: addio all’isolamento di chi è positivo

By

Ogni norma di isolamento per coloro che vengono contagiati dal Covid, decade definitivamente. Questo è quello che prevede il nuovo decreto legge. Vediamo, nello specifico, in cosa consiste.

Fra le altre norme, si potrà andare a lavoro anche se si è malati. Novità che ribaltano la situazione, dopo tre anni dal primo lockdown.

Covid, cade anche l’ultima regola rimasta

Cambiano ancora una volta e in modo definitivo, le regole per i contagi da Covid. Non dobbiamo più calcolare i giorni di isolamento se si è stati contagiati e si potrà andare a lavoro anche da malati. Decadono, quindi, tutte le regole e le norme che abbiamo imparato a conoscere nel giro di questi tre anni, dal primo lockdown avutosi nel marzo del 2020.

Il nuovo decreto legge in merito, che è ancora in bozza ma che a breve verrà presentato, prevede l’addio all’obbligo di isolamento per chi viene contagiato dal Covid. Sarà, dunque, possibile uscire di casa e andare al lavoro anche essendo positivi al Covid, e anche con la malattia in corso.

Il nuovo provvedimento, dal titolo “Omnibus”, abolisce anche il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. Da qui, come dicevamo, la possibilità di poter uscire di casa anche se si è positivi al Covid. Non sono più previsti, se il decreto verrà approvato, nemmeno i 5 giorni di isolamento dopo l’essersi accertati di aver contratto il virus.

Terminano anche altre norme che abbiamo imparato a conoscere nel giro di questi tre anni, come ad esempio l’auto sorveglianza per i contatti di persone positive, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, sia al chiuso o, anche, in presenza di assembramenti.

Addio all’isolamento dei positivi

Decade, anche, la necessità, sia per le Regioni che per le Province autonome, di comunicare quotidianamente i dati sui contagi sia al Ministero della Salute che all’Istituto Superiore di Sanità. Saranno invece comunicati “con periodicità stabilita con provvedimento della direzione generale del ministero della Salute”, così come descritto e comunicato nel decreto stesso.

Il Ministro della salute, Schillaci, ha infine dichiarato: “E’ stato abrogato l’ultimo divieto reale del Covid. L’andamento epidemiologico, i vaccini e i farmaci non rende necessaria questa misura che era ampiamente disattesa. E’ una norma di buon senso, il ministero della salute continuerà ad osservare e se necessario adotterà tutte le misure necessarie”.

Dopo la decadenza di altri tipi di norme e regole, quali le zone di colore per i contagi Covid, l’uso delle mascherine, ora decade definitivamente anche l’obbligo di restare in casa anche se si è contagiati.