Pioggia di multe al semaforo verde, se non rispetti la regola sono dolori

Multe al semaforo verde? Sembra utopia ma è veramente così quindi bisogna fare attenzione a rispettare una regola in particolare.

Multe al semaforo verde? È una vicenda che lascia realmente perplessi eppure ci sono alcuni comportamenti da parte degli automobilisti che potrebbero far scattare le multe, ugualmente.

Nonostante sembri un vero controsenso, la vicenda è già capitata più volte e anche se si contesta la multa non sempre sarà eliminata e il conducente potrebbe avere torto. Moltissime persone sono passate regolarmente con il verde e poi dopo pochi giorni si sono visti recapitare una multa salata a casa: ma perché? Proviamo a fare chiarezza insieme.

Le regole al semaforo: attenzione ai dettagli

Le condotte da adottare al semaforo le conosciamo tutti, ma ci sono alcuni dettagli che potrebbero trovare il conducente impreparato sotto ogni punto di vista. Per stare tranquilli, infatti, meglio conoscere una regola fondamentale che permette di evitare ogni tipo di contravvenzione.

Pagare una sanzione, vedere i punti della patente che vengono man mano decurtati non è sicuramente piacevole così come la sospensione stessa del documento. Soprattutto se si passa con il verde, le domande senza risposta possono essere veramente tantissime.

Quando si prende la multa con il semaforo verde?

Proviamo a fare chiarezza? In una vicenda che ha sconvolto tutti quanti, un automobilista è passato con il verde ma poi viene multato. In realtà la problematica non è il punto di arrivo ma di partenza, perché se l’auto si trova oltre la linea di delimitazione del semaforo allo stop significa che si è già in procinto di passare.

Non è tutto, la linea di demarcazione è relativa alla posizione che la macchina avrebbe dovuto adottare. Se l’auto si trova in una corsia non corretta, quando scatta il verde l’automobilista è costretto a cambiare velocemente il suo punto di partenza creando del caos.

Il Codice della Strada non lo permette, perché secondo le regole l’automobilista ha passato la linea con il rosso e la sezione di fermata è errata.

Multa al semaforo verde: la parola alla Cassazione

Che cosa dice la Cassazione in merito? Ci sono stati dei casi similari a questo sopra descritto e capita anche comunemente. Un automobilista lombardo aveva girato con il semaforo verde, ma dalla corsia non corretta.

La svolta a destra è avvenuta dalla corsia centrale e non quella di sinistra, come da indicazioni sulla strada. Nel momento in cui l’automobilista ha fatto ricorso, la Cassazione lo ha rigettato completamente perché considerato in torto.

Cosa vuol dire tutto questo? Che anche quando scatta il semaforo verde è necessario fare attenzione a come ci si comporta. L’auto deve svoltare solo dalla corsia corretta, non sono consentite inversioni a U e soprattutto non si può oltrepassare la linea di delimitazione del semaforo.